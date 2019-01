Otec so synom (†18) sa vybrali na poľovačku: Padol jediný výstrel a radosť sa zmenila na horor

MOSKVA - Minulý štvrtok došlo na odľahlom zasneženom ruskom vidieku k rodinnej tragédii. Poľovačka otca so synom mala fatálne následky. Namiesto zvieraťa totiž prišiel o život iba 18-ročný mladík.

Vyšetrovatelia v autonómnej oblasti Chanty-Mansijsk sa zaoberajú prípadom, pri ktorom po jedinej strele zahynul 18-ročný muž.

Otec so synom sa vybrali na poľovačku na losy, no pri nepriaznivom počasí došlo ku tragickej chybe. "Poľovník vystrelil na pohybujúci sa objekt pri zlej viditeľnosti, mylne sa domnieval, že je to los," informovali Moscow Times.

Keď sa priblížil k ulovenému "zvieraťu", prišiel lovec na to, že trafil svojho syna. Bohužiaľ, už jediná strela bola smrteľná. Záchranári mu už život zachrániť nedokázali.

Podľa vyšetrovateľov bol otec obvinený zo usmrtenia z nedbanlivosti. Hrozí mu trest odňatia slobody až na dva roky.

Miesto, kde došlo k nešťastiu, leží približne 3000 km východne od Moskvy. Vyhľadávajú ho hlavne turisti so záujmom o dobrú lyžovačku.