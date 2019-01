Na biskupa sa zniesla spŕška kritiky: Počas poľovačky postrelil muža, informovali aj pápeža

Podľa chorvátskeho denníka Jutarnji list sa biskup Huzjak minulý piatok zúčastnil organizovaného lovu diviakov spolu so svojimi priateľmi v blízkosti mesta Lipovljani. Keď jeden diviak vybehol v blízkosti päťdesiatosemročného Huzjaka z krovia, biskup po ňom vystrelil. Cieľ ale minul a pravdepodobne odrazená guľka zasiahla do stehna lovca, ktorý stál obďaleč. Biskup sa vraj poľovníctvu venuje dlhodobo a považuje sa za vášnivého lovca.

Polícia udalosť z minulého týždňa vyšetruje ako trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, za čo cirkevnému predstaviteľovi hrozia až tri roky väzenia. Bývalý tajomník chorvátskej biskupskej konferencie a súčasný biskup podľa vyjadrenia cirkevných predstaviteľov svoj čin hlboko ľutuje a praje zranenému, ktorý sa bude musieť podrobiť niekoľkým operáciám, skoré uzdravenie. Neskôr ho navštívil aj v nemocnici. O incidente bol údajne informovaný aj sám pápež František.

Prípad vyvolal v Chorvátsku pohoršenie, a to ako medzi veriacimi, tak i laickou verejnosťou. Ochrancovia zvierat biskupa obviňujú, že trpí "chorobnou potrebou násilia". Spojenie cirkevného predstaviteľa, ktorý má byť pastierom a vzorom pre ostatných, s lovcom so zbraňou v ruke zabíjajúcim divú zver podľa denníka Večernji list nejde dokopy. Prípad podľa denníka tiež ukazuje na nedobrú situáciu vnútri chorvátskej katolíckej cirkvi, kde sa do čelných pozícií dostávajú pochybní funkcionári s feudálnou mentalitou. Huzjak je vraj ich typickým predstaviteľom.