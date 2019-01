Skončil sa proces s heroínovou Terezou: Češka môže skočiť v base na 10 rokov

Súd oznámi verdikt do konca januára. V prípade uznania viny jej hrozí až 10 rokov väzenia.

Češku zatkli minulý rok v januári, keď sa pokúšala nastúpiť do lietadla smerujúceho do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Obvinená uviedla, že do Pakistanu prišla pracovať ako modelka a drogy jej do batožiny niekto dal.

Pakistanské úrady za pašovanie drog často zatýkajú Pakistancov aj cudzincov.