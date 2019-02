Heroínová Tereza pomotala hlavu dôležitým mužom! Pustia ma na slobodu, tvrdí Češka z basy

Češka, ktorej prischla prezývka "heroínová Tereza", pomotala hlavu nielen právnikovi Shoaibovi Nazaiovi, ktorý ju niekoľkokrát požiadal o ruku, ale i ozbrojencom z eskorty, ktorí ju vezú na súd. Medzi nimi má byť aj ženatý Ahmed.

O Terezinom prípade vás informujeme od januára 2018, kedy ju pakistanskí colníci zatkli na medzinárodnom letisku v Láhaure zato, že v jej kufri objavili 9 kilogramov heroínu.

Európanka sa však v moslimskej krajine stala hviezdou. Naklonila si priazeň tamojších obyvateľov, spomínaného právnika, miestneho celebritného speváka Ferhanana Aliho Wariseho i členov eskortnej služby, konkrétne mladú policajtku Javerie a jej kolegu Ahmeda. Ten má byť podľa blesk.cz ženatý.

Keďže sa súd s ňou naťahuje pre absenciu vyšetrovateľov či neprítomnosť svedkov vyše roka, mala dostatok času, aby si ich sympatie získala.

Policajtka jej dokonca podľa portálu v decembri k Vianociam darovala náušnice. Pakistanský novinár Alí Aršád povedal, že policajt Zeshan Ahmed taktiež neskrýva svoju náklonnosť k Tereze. „Je krásna a má dobré srdce,“ prezradil mu muž zákona. „Rozprávam sa s ňou aj s priateľmi a všetkým sa veľmi páči,“ dodal Ahmed.

Priznal tiež, že Terezu raz dohnal k slzám. „Nedávno mi povedala, že je z vývoja prípadu veľmi smutná. Opýtala sa ma, či ju pustia na slobodu,“ povedal policajt novinárovi. „Odpovedal som, že je to päťdesiat na päťdesiat,“ doplnil Ahmed. Zaujímavé je i to, že o vývoj prípadu sa zaujíma i jeho manželka. Tá vraj Češke drží palce a často sa na ňu pýta. Svoje rozprávanie sa s novinárom ukončil tým, že hoci mu je Tereza naozaj sympatická, musí rešpektovať zákony. Podle Aršáda nastúpil do služby v roku 2008 a Češka je vraj prvá cudzinka, ktorú odprevádza na súd.

Češka je presvedčená o svojej nevine a verí, že čoskoro bude doma

Sudca v stredu síce vypočul všetkých svedkov v prípade, no na pojednávanie sa nedostavil štátny zástupca. Ďalší súd preto bude 18. februára. Podľa Aršáda by mal vyniesť rozsudok do konca tohto mesiaca. „Pustia ma na slobodu,“ dúfa obvinená, ktorá je presvedčená o svojej nevine. „Už čoskoro sa vrátim domov,“ dodala.