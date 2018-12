Nemecko a Francúzsko už toho majú dosť: Naliehajú na Rusko, aby prepustili námorníkov

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v piatok v spoločnom vyhlásení takisto zaviazali, že budú ďalej vyvíjať tlak, aby sa na východe Ukrajiny uplatňovala mierová dohoda z roku 2015.

Dlho "tlejúci" konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý sa začal ruským anektovaním ukrajinského Krymského polostrova, sa vystupňoval 25. novembra, keď ruská pobrežná stráž strieľala na tri plavidlá ukrajinských námorných síl a nakoniec ich aj zajala, spolu s posádkami. Merkelová a Macron v piatkovom vyhlásení znovu zopakovali výzvy, aby "všetky lode dostali možnosť bez zdržiavania, bezpečne a slobodne sa plaviť" cez Kerčský prieliv, ktorý oddeľuje Krym od pevninského Ruska. Obaja vrcholní politici zároveň vyzvali na "okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých protiprávne zadržiavaných ukrajinských námorníkov", informovala tlačová agentúra AP.

Všetkých 24 zajatých ukrajinských námorníkov sa vyhlásilo za vojnových zajatcov. Informovala o tom ukrajinská tlačová agentúra Unian. Námorníci to vyhlásili pred vyšetrovateľmi. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila Ukrajincov z protizákonného prekročenia hraníc a až do 25. januára 2019 na nich uvalila väzbu. Traja z nich utrpeli pri zásahu ruských pohraničníkov zranenia. Po uvalení väzby boli zadržiavaní Ukrajinci prevezení do moskovských väzníc Lefortovo a Matrosskaja tišina. V prípade usvedčenia zo vznesených obvinení im hrozí až šesť rokov väzenia.