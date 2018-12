Češka naletela svadobnému podvodníkovi: Okrem lásky jej nasľuboval aj neskutočnú vec v USA

"So 67-ročnou ženou sa podozrivý zoznámil a komunikoval s ňou prostredníctvom sociálnej siete. Žene vyznával osobné sympatie, lásku a pod rôznymi zámienkami žiadal o pôžičku. Tvrdil, že žije v USA a peniaze napríklad potrebuje na vykonanie ropného vrtu či na úhradu colných poplatkov," povedala. Žena financie zasielala postupne od septembra do decembra tohto roku.

Keď žena odmietla posielať ďalšie peniaze, podvodník podľa polície prestal komunikovať a nereagoval na výzvy, aby prostriedky vrátil. "Podozrivý je z podvodu. Vo väzení môže stráviť až päť rokov," povedala Pokorná.

V posledom čase českí policajti riešili hneď niekoľko podobných prípadov. Zatiaľ neznámy podvodník sa podľa polície vydával za vojaka na zahraničnej misii v Afganistane. Žene, ktorú prvýkrát kontaktoval tiež cez sociálne siete, sľuboval spoločný život po ukončení misie. Pri tom od nej vylákal pod rôznymi zámienkami približne 500-tisíc korún (cca 19 400 eur). Žene tvrdil, že od vlády USA dostal vysokú odmenu, ktorú by si rád u nej uschoval.

Žena podľa polície sľubom uverila. Neznámemu napísala osobné údaje, ktoré potreboval na prepravu finančnej odmeny. "Neskôr ženu niekoľkokrát kontaktovala prepravná spoločnosť, ktorá pod rôznymi legendami žiadala poplatky. Postupne zaslala finančnú hotovosť vo výške niekoľkých tisíc eur. V súhrne žena údajne prišla o sumu presahujúcu pol milióna korún," povedala hovorkyňa polície Zlatuša Viačková.

Za amerického vojaka sa zase vydával podvodník, ktorý sa zoznámil so ženou z Opavy. Neznámy páchateľ žene nejaký čas písal, že je americký vojak, ktorý sa do nej zamiloval a kvôli nej chce odísť z armády do Českej republiky, kde založí firmu. Pod touto vymyslenou zámienkou od nej vylákal 300-tisíc korún. Neskôr požadoval ďalšie peniaze. Tie už žena odmietla poslať a kontaktovala políciu.