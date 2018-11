Slovák sľúbil Češke za orál 49-tisíc eur: Po sexe od nej vylákal tisíce a zľahla sa po ňom zem

PRAHA - Obrať dôverčivé ženy o peniaze nie je zdá sa žiadny kumšt. Svoje o tom vie aj slovensky hovoriaci muž, ktorý si vymyslel veľmi prefíkanú zámienku, ako zo svojej obete vylákať nemalý obnos financií a navyše si ešte aj sexuálne užiť. Simone z Brna totiž sľúbil za orálny sex najprv 49-tisíc eur, no nakoniec ešte od nej zinkasoval 80-tisíc českých korún (cca 3080 eur). Dala mu ich dobrovoľne v dobrej viere, že sa jej všetko vráti. Ako sa však ukázalo, bol to len dobre premyslený podvod.

"Mám na erotických stránkach amateri.cz svoj účet a začiatkom augusta ma oslovil jeden mladý chlap. Jeho prezývku si už nepamätám. Písali sme si, vymenili sme si nejaké fotky. Bol sympatický a dosť sa mi páčil a tiež som si myslela, že aj ja jemu, keď si sa mnou takto píše," odznelo z rekonštrukcie Simoninej výpovede na polícii v relácii Českej televízie Na stope.

Žena pravdepodobne nebola jedinou obeťou slovensky hovoriaceho muža, ktorý sa predstavil ako Martin. Podvodník má približne 20 až 30 rokov, je strednej postavy, má tmavé vlasy a fúzy. Jeho ruky zdobí farebné aj čiernobiele tetovanie. Na krku má vytetované logo či nápis Slavie, o ktorej tiež veľa rozprával, takže vyzeral ako verný futbalový fanúšik.

Ako to už v takýchto prípadoch býva, Martin pôsobil ako slušný muž s príjemným vystupovaním, navyše vzdelaný, ktorý si dokázal získať Simoninu dôveru. Podľa českého Blesku si najprv pár dní písali a potom sa vytasil so svojím "modusom operandi", teda ponúkol jej 49-tisíc eur za orálny sex. A to naozaj nie je malá suma.

Žena sa rozhodla, že jeho ponuku príjme a v prenajatom byte strávili asi hodinu, hodinu a pol. Okrem rozhovoru napokon došlo aj k orálnemu sexu. "Hovoril mi, že je v Brne na tenisovom turnaji. Že bol chorý, že mal rakovinu a že teraz začína znovu hrať. Tiež hovoril, že býva v Amerike, v Panama City, kde vlastní sedem reštaurácií," opísala Simona historky, ktorými ju Martin kŕmil.

Vtedy však ešte nevedela, že všetko sú to iba sladké rečičky, ktorými sa ju snaží uvariť pre svoj plán. Namiesto platenia totiž prišiel s bájkou o tom, že má zablokovaný účet, pretože v Amerike neplatil daň z nehnuteľnosti a on potrebuje hotovosť na jeho odblokovanie.

Simona mužovi nakoniec požičala 80-tisíc korún, ktoré postupne posielala na jeho účet, aby došlo k odblokovaniu a ona dostala svojich 49-tisíc eur. Netreba byť však žiadny veštec na to, aby sa dalo predpovedať, aký mal tento príbeh koniec. Simona viac nevidela ani Martina, ani požičané financie.

Policajti sa domnievajú, že podvedených žien bude viac, no hanbia sa vec nahlásiť. "Apelujeme na tieto ženy, aby sa nebáli a vec oznámili policajtom. Žiadne informácie, ktoré nám oznámia, sa nedostanú na verejnosť," vysvetlila policajná hovorkyňa Petra Hrůzová.