Krajiny blokujú čínsky technologický gigant Huawei: Predstavuje veľké bezpečnostné riziko

TOKIO - Spoločnosť Huawei Technologies bola "zakázaná" v USA a prístup na svoje trhy jej zablokovali aj Austrália a Nový Zéland v rámci budovania sietí 5G. Dôvodom je prepojenie čínskych firiem na vládu v Pekingu, čo predstavuje podľa niektorých bezpečnostné riziko. Rozhodnutie Japonska pridať sa k nim spôsobí ďalšie problémy technologickému gigantovi, ktorého finančnú riaditeľku nedávno v Kanade zatkli a čelí vydaniu do USA. Zatiaľ ju prepustili na kauciu. Zatknutie tiež znepokojilo globálne trhy, ktoré majú obavy, že by mohlo ešte viac rozdúchať čínsko-americký obchodný spor.

Spoločnosť Huawei, ktorá je po juhokórejskom Samsungu druhým najväčším predajcom chytrých mobilných telefónov na svete, už stratila prístup na americký trh. Americkí odborníci na národnú bezpečnosť sa obávajú, že údaje zo zariadenia firmy Huawei, napríklad o polohe užívateľa, môžu byť dostupné spravodajským službám čínskej vlády.

Zdroj: SITA/AP/Ng Han Guan

Obavy z nebezpečenstva hroziaceho európskemu priemyslu zo strany Huawei a ďalších čínskych firiem vyjadril aj komisár EÚ pre digitálny trh Andrus Ansip. "Pred týmito firmami sa musíme mať na pozore," povedal v piatok na tlačovej konferencii v Bruseli. Dodal, že sa obáva, že čínske technologické firmy sú nútené spolupracovať s čínskymi tajnými službami. Podľa neho vyrábajú čipy, ktoré dokážu "získať naše tajomstvo". Huawei opakovane zdôrazňuje, že Peking na ňu nemá žiadny vplyv.

Nebezpečenstvo pri budovaní 5G sietí

Vo svete stúpa tlak proti zapojeniu čínskych technologických firiem z bezpečnostných dôvodov. Zvlášť Spojené štáty naliehajú na svojich spojencov, aby vylúčili čínskych dodávateľov z budovania 5G sietí pre obavy o kybernetickú bezpečnosť. Nové 5G siete budú totiž tvoriť ďalšiu významnú vlnu mobilnej infraštruktúry.

Spark, najväčší telekomunikačný operátor na Novom Zélande, v novembri oznámil, že spravodajská agentúra zablokovala použitie zariadení od Huawei v jeho sieti 5G, pretože predstavujú "významné riziká pre národnú bezpečnosť". Spark je totiž povinný informovať Úrad pre bezpečnosť komunikácií (GCSB) o svojich 5G plánoch.

Riaditeľ novozélandského úradu GCSB Andrew Hampton v tejto súvislosti povedal, že ak by spoločnosť Spark použila v 5G sieti zaradenia od Huawei, výrazne by sa tak zvýšilo riziko ohrozenia národnej bezpečnosti.

Krok Nového Zélandu nasledoval po podobnom rozhodnutí v Austrálii, ktorá tiež zablokovala využitie technológií od Huawei a čínskej firmy ZTE pri budovaní 5G siete z bezpečnostných dôvodov.

Pridáva sa aj Japonsko

Japonsko sa chystá vylúčiť z vládnych nákupov príslušenstvo dodávané Huawei a firmou ZTE. Podľa zdrojov agentúry Reuters a japonského denníka Jomiuri tokijská vláda plánuje upraviť zodpovedajúcim spôsobom podmienky výberových konaní. Nasleduje tak rozhodnutie Washingtonu.

Trojica veľkých telekomunikačných operátorov v Japonsku nemá v pláne používať súčasnú čínsku technológiu ani zariadenia pre novú generáciu 5G sietí od čínskych firiem Huawei a ZTE. Informovala o tom v pondelok agentúra Kyodo News bez uvedenia zdroja informácií. Dôvodom sú obavy, že Peking by mohol využívať tieto technológie na špionáž.

Spoločnosť SoftBank, tretí najväčší japonský telekomunikačný operátor v tejto súvislosti povedal, že pozorne sleduje vládnu politiku a zvažuje svoje možnosti. Spresnil, že požíva len malý počet zariadení od čínskych výrobcov. Podľa zdrojov z japonského priemyslu pre SoftBank bude ťažké nahradiť už existujúce sieťové zariadenie od Huawei, keďže boli navrhnuté priamo pre túto spoločnosť a nie sú ľahko zameniteľné.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničia vyjadril zo správy o chystaných opatreniach Japonska obavy. Hovorca japonského kabinetu ju odmietol komentovať, dodal ale, že jeho krajina úzko komunikuje so Spojenými štátmi v celej rade tém, vrátane kybernetickej bezpečnosti.

Zatknutie finančnej riaditeľky

Washington žiada vydanie finančnej riaditeľky Huawei Meng Wan-čou, ktorá bola zatknutá v Kanade. V USA je obvinená z porušovania protiíránských sankcií a obchádzania embarga, ktoré Spojené štáty vyhlásili na obchod s Iránom. Čínske médiá vinia USA, že sa tak snažia potlačiť globálnu expanziu Huawei.

Zdroj: SITA/AP/Darryl Dyck/The Canadian Press

Kanadský premiér Justin Trudeau odmietol, že by jeho vláda mala na zatknutí vysokej manažérky firmy podiel. Za ukážku "arogantnej" zahraničnej politiky USA označil zatknutie finančnej riaditeľky Huawei v Kanade ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Washington tak podľa neho presadzuje svoje zákony mimo vlastnej jurisdikcie.

Zdroj: SITA/Huawei via AP

Ženu, ktorá je dcérou zakladateľa spoločnosti Huawei, zatkli vo Vancouveri na žiadosť amerických úradov počas cesty z Hongkongu do Mexika. Meng Wan-čou (46) by mohla čeliť vydaniu do USA na základe obvinení z porušovania sankcií uvalených na Irán, pričom by jej mohlo hroziť maximálne 30 rokov za mrežami.

Po trojdňovom rokovaní súd pristúpil na kauciu vo výške 10 miliónov kanadských dolárov (cca 6,6 milóna eur), ale Mengovej nariadil nosiť elektronický členkový náramok, odovzdať pasy a zostať vo Vancouveri. Počas noci sa musí zdržovať v jednom zo svojich dvoch vancouverských bytov.

Denník Wall Street Journal už skôr v tomto roku uviedol, že americké úrady prešetrujú, či čínska spoločnosť Huawei neporušila sankcie voči Iránu. Firma Huawei konštatovala, že dodržiava všetky zákony a pravidlá vrátane kontroly exportu a sankcií OSN, USA a Európskej únie. "Spoločnosti sa poskytlo veľmi málo informácií v súvislosti s obvineniami a nie je si vedomá nijakého previnenia pani Meng Wanzhou," uviedla firma vo vyhlásení.

Americko-čínske napätie

Prípad podľa analytikov podkopáva nádej na zmiernenie napätia v obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou. "Zatknutie by mohlo otriasť veľmi krehkými vzťahmi medzi USA a Čínou, čo posilní obavy ohľadom globálneho obchodu a rastu," uviedol analytik Jasper Lawler zo spoločnosti London Capital Group.

Správa o zatknutí sa objavila len niekoľko dní po uzavretí 90-dňového obchodného prímeria medzi USA a Čínou, počas ktorého sa budú krajiny snažiť vyjednať obchodnú dohodu a nebudú zavádzať nové clá.