Číňania sa rozhodli pre razantný krok: Telekomunikačný gigant Huawei zažaloval vládu USA

Telekomunikačný gigant Huawei dlhodobo odmieta obvinenia zo strany USA, že jeho zariadenia čínska vláda využíva na špionáž. Spoločnosť sa tiež snaží bojovať proti snahe USA presvedčiť spojencov, aby vylúčili Huawei z budovania siete novej generácie 5G, poznamenala agentúra AP.

Firma Huawei, podľa ktorej je časť zákona, ktorý vlani v auguste podpísal americký prezident Donald Trump, protiústavná, oznámila, že podala žalobu na federálnom súde v Texase. Zákonom známym pod skratkou NDAA Washington zakázal kvôli bezpečnostným rizikám používať vybavenie firiem Huawei a ZTE vo vládnych úradoch.

„Kongres Spojených štátov opakovane nezvládol hodnoverne podložiť obchodné reštrikcie zavedené v súvislosti s produktmi Huawei. Sme preto donútení využiť tento právny nástroj ako posledné možné východisko. Zákaz produktov je nielenže nezákonný, ale taktiež obmedzuje spoločnosť Huawei v zapojení sa do férovej hospodárskej súťaže. V konečnom dôsledku poškodzuje amerických spotrebiteľov. S dôverou očakávame, že verdikt súdu bude prospešný nielen pre Huawei, ale aj pre obyvateľov USA,“ povedal Guo Ping, riaditeľ spoločnosti Huawei.

Podľa firmy Huawei dochádza v tomto prípade k porušovaniu princípov deľby moci zakotvených v ústave USA. Kongres, ktorý je tvorcom legislatívy, totiž zároveň vyniesol rozsudok a aj ho vykonal. Stalo sa tak bez akéhokoľvek predošlého úradného či súdneho konania.

„Rozporovaná legislatíva je založená na viacerých nesprávnych, nepotvrdených a neoverených tvrdeniach. Huawei nie je vlastnený, kontrolovaný či ovplyvňovaný čínskou vládou. Navyše, Huawei má výbornú minulosť, čo sa týka bezpečnosti a nebol preukázaný opak,“ zdôraznila Song Liuping, právna riaditeľka Huawei.

"V spoločnosti Huawei sme hrdí, že sme najviac otvorenou a transparentnou firmou na svete," dodal k téme bezpečnosti zariadení John Suffolk, globálny expert Huawei na kyberbezpečnosť a ochranu súkromia.

Na tlačovej konferencii v Šen-čene Guo Ping tiež Spojené štáty obvinil, že pri kybernetickom útoku na jeho servery získali firemné e-maily.

Zákaz oneskorí komerčné spustenie 5G

Podľa spoločnosti Huawei reštrikcie Spojených štátov bránia v tom, aby mohli zákazníci v USA využívať vyspelejšie 5G technológie, čo oneskorí komerčné spustenie 5G. Zároveň sa brzdí proces modernizácie sietí, čo prispieva k ohrozeniu zákazníkov vo vidieckych a odľahlejších oblastiach. Obmedzenie nákupu zariadení Huawei navyše potláča konkurenciu, dôsledkom čoho spotrebitelia v USA zaplatia vyššie ceny za menej kvalitné produkty.

Spoločnosť Huawei by pritom mohla pomôcť znížiť náklady na mobilnú infraštruktúru v rozmedzí od 15% do 40%. To by šetrilo iba v Severnej Amerike najmenej 20 miliárd USD v nasledujúcich štyroch rokoch.

"Ak bude americká legislatíva vyhlásená za neplatnú tak, ako by mala byť, Huawei bude môcť priniesť do USA pokročilejšie technológie, ktoré pomôžu vybudovať tie najlepšie 5G siete. Spoločnosť Huawei je pripravená venovať pozornosť bezpečnostným otázkam v spolupráci s americkou vládou. Zrušenie reštrikcií by dalo americkej vláde manévrovací priestor, ktorý potrebuje k takejto spolupráci a riešeniu reálnych bezpečnostných otázok,“ dodal Guo Ping.

Prípad finančnej riaditeľky Huawei sa naťahuje

Oznámenie o žalobe prišlo v čase, keď kanadská vláda súhlasila so začatím extradičného konania s finančnou riaditeľkou čínskej firmy Huawei Technologies Meng Wan-čou (známa tiež ako Sabrina alebo Cathy Mengová). Vydanie Mengovej žiadajú Spojené štáty, ktoré tvrdia, že finančná šéfka vydávala spoločnosti Huawei a Skycom za dve oddelené firmy, hoci Washington ich považuje za jednu. Vďaka tomu pre spoločnosť zabezpečila prístup k iránskemu trhu v rozpore s americkými sankciami.

V stredu sa pred súdom vo Vancouveri konalo prvé extradičné vypočutie. Súd zasadal len krátko, lebo sa venoval technickým záležitostiam. Ako termín ďalšieho zasadnutia stanovil 8. máj. Médiá nevylučujú, že konanie môže kvôli niekoľkým odvolacím možnostiam trvať niekoľko rokov.

Mengová medzitým zažalovala kanadskú vládu, pohraničnú službu a federálnu políciu, ktoré obvinila zo závažného porušenia občianskych práv. Tvrdí, že ju úrady zadržali a tri hodiny prehľadávali a vypočúvali bez toho, aby ju informovali o skutočných dôvodoch zadržania a jej práve nevypovedať a mať obhajcu.