Vyšetrovanie prípadu vraždy Chášukdžího: Toto boli jeho posledné slová

Podľa tohto zdroja z nahrávky vyplýva, že vražda bola úkladná - bolo uskutočnených niekoľko telefonátov s cieľom informovať o pokroku v akcii. Tureckí predstavitelia sa domnievajú, že telefonáty boli adresované vrcholným predstaviteľom v Saudskej Arábii. Podľa CNN, ktorú citovala agentúra AFP, obsahuje prepis nahrávky aj opis, ako Chášukdží bojuje so svojimi vrahmi, a zmieňuje sa o zvuku, keď jeho telo "rozštvrcujú pílou".

CNN uviedla, že prepis nahrávky pripravili turecké spravodajské služby a že jej zdroj čítal preloženú verziu a bol informovaný aj o priebehu vyšetrovania prípadu. Saudskoarabský novinár Chášukdží, žijúci v USA, zmizol 2. októbra pri návšteve konzulátu Saudskej Arábie v Istanbule, kam si prišiel vyzdvihnúť doklady potrebné na sobáš so svojou tureckou snúbenicou. Turci tvrdia, že tohto prispievateľa amerického denníka The Washington Post zaškrtilo a rozrezalo 15-členné saudskoarabské komando, špeciálne vyslané na túto úlohu do Istanbulu.

Telesné pozostatky 59-ročného novinára sa napriek obhliadke konzulátu a iných miest dosiaľ nenašli. Keďže Chášukdží kritizoval saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána, existujú špekulácie, že tento faktický vodca kráľovstva nariadil jeho odstránenie, píše AFP.

Napriek tomu, že Rijád tieto obvinenia odmieta, povesť Saudskej Arábie utrpela ujmu, pričom americkí senátori po brífingu Ústrednej spravodajskej služby (CIA) zo 4. decembra ukazujú prstom práve na korunného princa. Doteraz v Saudskej Arábii obvinili v súvislosti s vraždou celkovo 21 osôb vrátane bezpečnostných predstaviteľov. Rijád po počiatočnom zdráhaní priznal, že vraždu vykonala "skupina lotrov".