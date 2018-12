Generálny tajomník OSN vyzval na "vierohodné" vyšetrovanie vraždy novinára Chášukdžího

"Je absolútne nevyhnutné, aby sa viedlo vierohodné vyšetrovanie a aby boli potrestaní vinníci," vyhlásil na konferencii v katarskej Dauhe. Dodal, že nemá viac informácií o tomto prípade, ako je v médiách. Saudskoarabský novinár Chášukdží, žijúci v USA, zmizol 2. októbra pri návšteve konzulátu svojej krajiny v Istanbule, kam si prišiel vyzdvihnúť doklady potrebné na sobáš so svojou tureckou snúbenicou. Turci tvrdia, že tohto prispievateľa amerického denníka The Washington Post zaškrtilo a rozrezalo 15-členné saudskoarabské komando, špeciálne vyslané na túto úlohu do Istanbulu.

Telesné pozostatky 59-ročného novinára sa napriek obhliadke konzulátu a iných miest dosiaľ nenašli. Keďže Chášukdží kritizoval saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána, existujú špekulácie, že tento faktický vodca kráľovstva nariadil jeho odstránenie, píše AFP. Napriek tomu, že Rijád tieto obvinenia odmieta, americkí senátori po brífingu Ústrednej spravodajskej služby (CIA) zo 4. decembra ukázali prstom práve na korunného princa. Doteraz v Saudskej Arábii obvinili v súvislosti s vraždou celkovo 21 osôb vrátane bezpečnostných predstaviteľov.

Rijád po počiatočnom zdráhaní priznal, že vraždu vykonala "skupina lotrov". Turecké požiadavky na vydanie podozrivých však opakovanie odmietol. Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v sobotu uviedol, že jeho krajina sa "nevzdá" pri zisťovaní pravdy o tejto vražde. Vražda poškodila medzinárodnú reputáciu Saudskej Arábie a západné krajiny vrátane USA, Francúzska a Kanady uvalili sankcie na takmer 20 občanov tohto kráľovstva.