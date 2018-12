Štyri mesiace po tragédie v Janove: Odstránili posledné nákladné auto

Na videozázname, o ktorom informovala tlačová agentúra DPA, vidieť zásahové zložky presúvajúce nákladné auto spätným chodom po východnej časti Morandiho mosta. Zábery boli nakrútené ešte v sobotu.

Diaľničný most nad údolím rieky Polcevera v Janove sa čiastočne zrútil 14. augusta, pričom zahynulo 43 ľudí. Časti, ktoré zostali stáť, majú byť odstránené. Podľa plánu janovského starostu Marca Bucciho sa búracie práce začnú 15. decembra a nový most na pôvodnom mieste by mal stáť do polovice roka 2020.