Podcenili situáciu, prišlo k tragédii: Most smrti po novom, investícia mala nastať skôr

Most v Janove, ktorý sa zrútil 14. augusta 2018

Zdroj: SITA/Luca Zennaro/ANSA via AP

JANOV - Starosta Janova Marco Bucci v utorok oznámil, že nový most v meste bude projektovať domáci architekt Renzo Piano. Projekt bude inšpirovaný vojenskou námornou loďou a stáť by mal 202 miliónov eur. Realizovať ho budú tri talianske firmy. Stavba potrvá 12 mesiacov a most by mal byť hotový, hoci ešte neprístupný, do konca roka 2019.