Americký senátor bez servítky: Saudskoarabský korunný princ je podľa neho totálne šialený

Senátor Lindsey Graham vyhlásil, že je "hlboko presvedčený" o tom, že Muhammad bin Salmán bol komplicom pri vražde Džamála Chášakdžího. Republikánsky senátor Južnej Karolíny zároveň označil princa za "šialeného", "nebezpečného" či "demolačnú guľu". Dodal, že nemôže podporiť Rijád vo vojne v Jemene alebo export zbraní do kráľovstva, kým korunný princ ostane pri moci.

Podobne sa vyjadril aj demokratický senátor za New Jersey Bob Menendez. Podľa jeho slov musia Spojené štáty "vyslať jasný a jednoznačný odkaz, že takéto konanie je neakceptovateľné". O princovej vine je presvedčený aj republikánsky senátor za Tennessee Bob Corker. "Mám nulové pochybnosti o tom, že korunný princ MBS nariadil vraždu," povedal, pričom princa označil iniciálkami. "Keby stál pred súdom, usvedčili by ho za 30 minút. Vinný," dodal Corker. Saudská Arábia obvinila z vraždy novinára 11 osôb, odmietla však, že by čin nariadil korunný princ.