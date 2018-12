Skupina amerických senátorov má jasno: Vrahom novinára je saudskoarabský princ

V uznesení má byť podľa agentúry uvedené: "Senát verí, že korunný princ Muhammad bin Salmán je zodpovedný za vraždu Džamála Chášukdžího." Uznesenie má už teraz podporu vodcu republikánskej väčšiny v Senáte Mitcha McConnella, ako aj šéfa senátneho výboru pre zahraničné vzťahy Boba Corkera, ktorý taktiež požaduje prepustenie saudskoarabských politických väzňov vrátane aktivistov za ženské práva.

Návrh uznesenia taktiež obsahuje varovanie Sausdkej Arábie pred nákupom zbraní a zbraňových systémov od Ruska a Číny s poukázaním na to, že podobné kroky by mohli ohroziť vzťahy medzi Washingtonom a Rijádom. Americký Senát by mal vo štvrtok hlasovať aj o uznesení, ktoré požaduje, aby Spojené štáty ukončili vojenskú podporu Saudskej Arábie a jej spojencov v jemenskom konflikte. V americkom Kongrese narastajú podľa AP obavy z toho, že americký prezident Donald Trump neberie dostatočne vážne podozrenie z účasti saudskoarabského princa na vražde Chášukdžího.​