Mladík letel do Egypta a po pristátí urobil veľkú chybu: Skončil v cele, rodina má o neho strach

LONDÝN - Britský tínedžer cestoval z Líbye do Egypta spolu so svojím kamarátom, aby tam navštívili ďalších priateľov. Muhammed Fathi Abulkasem (19) z anglického mesta Cheetham Hill však urobil zásadnú chybu. Po pristátí si odfotografoval letisko v Alexandrii. Jeho rodina tvrdí, že ho egyptské orgány zatkli a obvinili zo špionáže.

Muhammed pochádza z piatich detí. Narodil sa a študoval v Manchestri, kde strávil aj väčšinu svojho života. Istý čas však s rodinou bývali aj v Egypte a teraz sa presťahovali do Líbye, aby pomohli svojmu príbuznému. Muhammed chcel po istom čase opäť vidieť egyptských kamarátov, a tak si kúpili s priateľom letenky.

Zdroj: Facebook

Pred návštevou krajiny si spolu rezervovali hotel a na palubu lietadla nastúpili 20. novembra. O pár hodín neskôr pristáli v Egypte. Jeho rodina tvrdí, že Muhammed nikdy predtým nebol zatknutý, obvinený alebo vypočúvaný políciou. Bohužiaľ, tentokrát urobil chybu, keď si pri pristátí urobil fotografiu letiska. V jej pozadí vraj vidno vojenský vrtuľník. Na základe toho ho mali obviniť, že je špión a skončil v cele.

"Moje dieťa Muhammed by nikdy neublížilo ani muche, je to veľký macko. Je to dobrý a súcitný človek. Chceme to len zastaviť skôr, než bude zničený život dieťaťa," vyjadrila sa pre Manchester Evening News jeho matka Imaan Rafiqová.

Zdroj: Facebook

Hoci Muhammedova rodina tvrdí, že bol obvinený zo špionáže, egyptské úrady neoznámili žiadne podrobnosti. Britské ministerstvo zahraničia uviedlo, že nemôže komentovať jednotlivé prípady. Jeho hovorca ale dodal, že budú žiadať informácie od egyptských úradov po zatknutí britského občana v Alexandrii, ako aj o povolenie na konzulárny prístup. Zamestnanci poskytujú rodine pomoc.