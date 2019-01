Laura (34) priviezla partnerovi do Egypta lieky od bolesti: V okamihu sa jej život zmenil na peklo

Pri jej prílete do Hurgady v októbri 2017 u nej polícia našla 300 tabliet opioidného analgetika tramadolu. Žena tvrdila, že tablety priviezla svojmu egyptskému partnerovi Omarovi Caboovi, aby ich použil na liečbu bolestí chrbta. Že je táto látka v Egypte nelegálna, vraj nevedela. Odsúdili ju v decembri 2017.

Omar Caboo Zdroj: FB

Plummerová pracovala ako predavačka v Hulle, egyptského partnera spoznala pri pobyte v Šarm aš-Šajchu, kde muž pracoval ako strážca. V roku 2014 uzavreli kontrakt uznávaný v Egypte ako manželská zmluva. Plummerová za ním odvtedy pravidelne jazdila.

Podľa egyptského zdroja bola procedúra spojená s vykonaním milosti ukončená v nedeľu. Prezident Abdal Fattah Sisi udelil milosti 25. januára pri príležitosti výročia revolúcie z roku 2011. Na slobodu pustil vyše 6900 väzňov.

Zdroj: FB

Plummerová bola odovzdaná do policajnej väzby v Hurgade, odkiaľ odletí s matkou a sestrou domov. Podľa portálu The Sun uviedla, že nemá možnosť rozlúčiť sa so svojím partnerom. Údajne jej však nič nebráni vrátiť sa späť do krajiny a vidieť sa s ním.

Zdroj: FB

"Som šťastná, že som sa konečne dostala z väzenia a vraciam sa domov. Chcem sa iba dostať domov, dať si dlhý kúpeľ a spať vo vlastnej posteli. Pre mňa a moju rodinu to bolo strašné utrpenie a pomyslenie na to, že sa to konečne končí, je ohromujúce," povedala včera večer pred návratom do Británie.