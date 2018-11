Zeman sa pustil do českého ministra zahraničných vecí: Robí hrubé chyby a má minimálny význam

Ten sa chce podľa webov Novinky.cz a iDNES.cz maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý v piatok príde na jednodňovú návštevu ČR, ospravedlniť za jedno z Petříčkových rozhodnutí. Šéf českej diplomacie nedávno znížil úroveň niekoľkých českých ambasád. Z tých, ktoré sú pre Česko kľúčové, vyradil napríklad Taliansko alebo Maďarsko, čo Zemanovi vadí. Vyradenie Turecka a Ukrajiny je však podľa prezidenta v poriadku.

"Petříček je buď neskúsený, alebo mu radí (europoslanec Miroslav) Poche, ktorý v europarlamente hlasoval proti Maďarsku. Oboje je samozrejme zlé, my by sme jednoducho potrebovali profesionálneho ministra zahraničia," povedal Zeman. Petříček bol predtým Pocheho asistentom, ktorého Zeman odmietol vymenovať za šéfa diplomacie. "Je to neúspešný politik," konštatoval Zeman na adresu Petříčkovej kandidatúry v komunálnych voľbách v Prahe.

Zeman upozornil na to, že Petříček zoznam najdôležitejších ambasád upravil bez toho, aby to konzultoval s ním alebo s premiérom Andrejom Babišom. "Keď tam nemáte profesionála, (ale človeka) ktorý robí hrubé chyby, ktorý nepozná význam Talianska v Európskej únii, nepozná význam Maďarska vo Vyšehradskej štvorke, tak musím len zakrútiť hlavou, usmiať sa a poľutovať ministerstvo zahraničných vecí," povedal prezident ČR. Dodal, že Petříčkom sa nechce zaoberať dlhšie, ako je úmerné jeho "celkom minimálnemu významu".