Vianočný príhovor Zemana: Ostro kritizoval protivládnych demonštrantov

Demonštrovať za zvrhnutie vlády má podľa Zemana zmysel v totalitnom režime. "Demonštrovať za zvrhnutie vlády v podmienkach slobodných volieb je pohŕdaním vôle voličov," povedal prezident v príhovore vysielanom zo zámku v Lánoch, z ktorého citoval spravodajský server iDNES.cz. Tých, ktorí hádzali kvety položené pri pamätníku 17. novembra do odpadkových košov, sú podľa Zemana hlupáci.

Varoval tiež pred "špionomániou" vzhľadom na to, že sa na konci roka začalo riešiť pôsobenie ruských a čínskych agentov na českom území, píše server iDNES.cz. Varovanie pred čínskymi špiónmi robia podľa prezidenta z českých občanov nesvojprávne a manipulovateľné bytosti. Zeman v príhovore ocenil českého premiéra Andreja Babiša, ministra vnútra a predsedu ČSSD Jana Hamáčka a lídra KSČM Vojtěcha Filipa, že našli odvahu na vytvorenie súčasnej vlády.

Prezident tiež sľúbil, že sa aj naďalej bude "usilovať o obhajobu národných záujmov". Zároveň odporučil uzákoniť povinnú volebnú účasť a zopakoval svoju myšlienku, že by mala byť rovnako zavedená priama voľba starostov, primátorov a hajtmanov. Zeman tiež varoval pred spomalením hospodárskeho rastu, a to vplyvom obchodnej vojny medzi USA a Čínou, brexitom a nedostatkom pracovných síl. Ďalej uviedol, že zdravým ľuďom, ktorí odmietnu ponúkané pracovné miesta, by mali odobrať dávky.

Prezident vo svojom príhovore, ktorý na webe zverejnil Český rozhlas (ČRo), sa dotkol aj zahraničnej politiky. "Čo sa týka Európskej únie, veľmi si vážim činnosť vyšehradskej skupiny. Tej sa podarilo takmer nemožné - dosiahnuť to, že už sa v zásade prestalo diskutovať o nezmyselnej myšlienke migračných kvót," zhodnotil Zeman.