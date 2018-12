Prieskum verejnej mienky českého národa: Najväčší dôvod na úsmev má Zeman

Kabinetu podľa CVVM verí 43 percent opýtaných a najvyššej dôvere sa tradične tešia starostovia a obecné zastupiteľstvá (zhodne 63 percent). Krajským zástupcom deklarovalo dôveru 45 percent opýtaných, hajtmanom 43 percent. Najnižšiu dôveru majú ľudia v Snemovňu (33 percent) a Senát (32 percent).

S politickou situáciou bolo v novembri spokojných 22 percent opýtaných, 34 percent nemalo jasný názor a nespokojnosť vyslovilo 40 percent ľudí. "Z podrobnejšej analýzy vyplýva, že dôvera voči prezidentovi rastie a nedôvera klesá s narastajúcou spokojnosťou so súčasnou politickou situáciou, s posunom po škále politickej orientácie od pravice k ľavici a tiež so stúpajúcim vekom a klesajúcim príjmom," zhrnulo CVVM.

Prezidentovi častejšie dôverujú voliči ANO, ČSSD, KSČM či SPD, ľudia nad 60 rokov a so stredným vzdelaním bez maturity, prípadne vyučení. Prieskum sa konal od 3. do 15. novembra a zapojilo sa do neho 1104 respondentov, dodali Novinky.cz.