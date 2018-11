General Motors ruší podniky v Severnej Amerike: O prácu príde takmer 15 tisíc ľudí

Vo väčšine dotknutých závodov sa vyrábajú autá, ktoré sa na americkom trhu po roku 2019 nebudú predávať. Tieto závody by sa mohli zatvoriť, alebo by sa v nich mohli vyrábať iné vozidlá. Budú súčasťou rokovaní o zmluvách s odborovou organizáciou United Auto Workers na budúci rok. Strata zamestnania hrozí zhruba 6 tis. výrobným pracovníkom v USA a Kanade, hoci časť z nich by sa mohla presunúť do závodov na produkciu nákladných áut.

Zdroj oboznámený s problematikou pre agentúru AP už skôr uviedol, že General Motors sa chystá zatvoriť závod v Kanade, čo bude znamenať zrušenie približne 2 500 pracovných miest. Konštatoval pritom, že zatvorenie závodu v Kanade je iba začiatkom oveľa širšej reštrukturalizácie.