Tragická chyba vodiča v New Yorku: Dôchodca (70) narazil do chodcov, jeden zomrel

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Mary Altaffer

NEW YORK - Jeden človek zomrel a šiesti utrpeli zranenia po tom, čo do nich v Čínskom meste na newyorskom Manhattane narazilo auto. Stalo sa tak v pondelok krátko po 19:00, keď sa vodič minivanu pokúšal pozdĺžne zaparkovať, ale stratil nad vozidlom kontrolu a narazil do skupiny ľudí stojacich pri stánku s ovocím.