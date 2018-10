FOTO Vodič v zápche sa zadíval na Porsche pred ním: To vážne je TOTO napísané na kapote?!

MELBOURNE - Obrovský "preklep" sa podarilo zachytiť vodičovi v austrálskom Melbourne. Stál v zápche za čiernym Porsche Cayenne, keď si všimol, že niečo nesedí. V značke auta bola totiž chyba. Môže za to automobilka alebo úradoval iný škriatok?

Keď stojíte v zápche, tak máte čas trošku sa porozhliadnuť dookola, prípadne na iné autá. A takto si jeden vodič v Melbourne všimol hrubku na luxusnom SUV. Na zadnej kapote má totiž namiesto Porsche napísané "PORSHCE". Šofér si tento omyl odfotil a fotku poslal do miestneho rádia 3AW.

Zdroj: 3aw.com.au

Výrobca auta, spoločnosť Porsche Australia, tvrdí, že pravopisná chyba sa v žiadnom prípade nestala na ich strane. Nedopustili by to vraj ich prísne kontroly kvality, ktoré prebiehajú najprv na nemeckej a následne aj na austrálskej strane. Do úvahy preto pripadá aj možnosť, že ide o kanadský žartík samotného majiteľa vozidla.