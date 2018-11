Spoveď matky Babiša mladšieho: Jeho zdravotný stav sa rapídne zhoršil, musím zakročiť

Zdravotný stav Andreja Babiša sa po prevalení kauzy rapídne zhoršil. Potvrdila to prvá manželka Andreja Babiša Beatrice Babišová. V súčasnosti podľa nej nie je v stave, kedy by mohol vypovedať o svojom pobyte na Kryme. Rozhovor priniesol portál blesk.cz, ktorý sa odvolával na švajčiarsky denník Tribute de Geneve.

Určite ho neuniesli

Babišovho syna chceli českí policajti vypočuť v súvislosti s údajným únosom a podozrením zo zavlečenia. Babiš tvrdí, že jeho syn je duševne chorý a trpí schizofréniou. Babišova prvá manželka Beatrice hovorila so švajčiarskymi novinármi v kancelárii svojho právnika Alexandra de Senarclensa. Potvrdila, že jej syn na Kryme bol, no odmieta, že by tam bol proti svojej vôli. „Určite ho neuniesli,“ povedala.

Zdroj: Facebook/ Andrej Babiš

Na Krym sa podľa nej rozhodli ísť kvôli tlaku českých novinárov. „Museli sme nájsť miesto, kde by nabral novú silu,“ vysvetlila Babišova exmanželka, no neuviedla, ako dlho na Kryme bol. V júni tohto roka bol podľa nej na špeciálnom oddelení univerzitnej nemocnice v Ženeve. „Dnes je jeho stav stabilný, liečený je ambulantne. Chcel by úprimne začať nový, normálny život a pokojne v Ženeve pracovať,“ povedala.

Jeho stav sa kvôli kauze zhoršil

Kríza, ktorú reportáž rozhpútala však podľa matky Babiša mladšieho viedla k tomu, že sa jeho stav zhoršil. „Musím jednať ako matka, pretože táto politická aféra má značný rozsah. Môj syn je pod tlakom, ktorý má vplyv na jeho krehké zdravie. Obávam sa, že sa jeho stav zhoršuje,“ uviedla švajčiarskym médiám. Jeho zhoršujúci sa stav je aj dôvodom, prečo ešte nevypovedal na polícii.

Zdroj: Facebook/ Andrej Babiš

„Jeho choroba mu v tomto štádiu neumožňuje na otázky jasne odpovedať. Musí byť chránený,“ vyhlásila a odmietla, že by na neho jeho otec počas návštevy v Ženeve nejakým spôsobom tlačil. „Je to ďalší fáma opozície a novinárov, ktorí chcú môjho syna zdiskreditovať. Babiš starší je predovšetkým otec, nikdy by to neurobil. Babiš do Ženevy prišiel, aby svojho syna utešil. Rozprávali sa a hrali šach,“ povedala na adresu jeho návštevy. „Bola to veľmi emotívna návšteva, o afére nehovorili,“ dodala.

Babiš mladší je pod tlakom

Rozhovor s Beatrice Babišovou švajčiarskym novinárom ponúkol jej právny zástupca de Senarclens, ktorý bývalú manželkou českého premiéra a ich spoločného syna Andreja zastupuje už od júna. De Senarclens je okrem iného predsedom ženevskej organizácie švajčiarskej liberálnej strany, ktorá je rovnako ako hnutie ANO členom európskej Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE).

Zdroj: TASR/AP Photo/Alik Keplicz

Žiadosť novinárov o rozhovor priamo s Andrejom Babišom mladším právnik odmietol. „Pán Babiš mladší je pod neznesiteľným tlakom,“ vysvetlil. Podľa serveru Der Bund má Babiš mladší „od detstva švajčiarske štátne občianstvo a chodil v Ženeve do školy“. Právnik švajčiarskym novinárom povedal, že sa českí novinári k Babišovi do Ženevy po prvom rozhovore ešte vrátili. Vtedy k nim pristúpil a vyzval ich, aby ho nenatáčali. „ŠIel som k nim a požadoval som, aby to miesto opustili, aby som chránil zdravie pána Babiša mladšieho,“ uviedol. De Senarclens podáva na novinárov trestné oznámenie kvôli nahrávaniu rozhovoru s Babišom ml. bez jeho povolenia.

Babiš ml. je rovnako, ako jeho otec a sestra Adriana stíhaný v kauze údajného podvodu v kauze Čapí hnízdo. V reportáži Seznam Zpráv povedal, že premiér vraj chcel, aby kvôli prípadu opustil Česko. Babiš vyjadrenia svojho syna odmietol. Podľa neho trpí schizofréniou, musí sa liečiť a byť pod dohľadom. Babiš ml. neskôr v reakcii uviedol, že jeho otec klame a chce vypovedať. Server denníka Der Bund tiež uviedol, že pražské štátne zastupiteľstvo v apríli tohto roku na štátne zastupiteľstvo v Zürichu poslalo žiadosť o právnu pomoc. Na švajčiarskej strane však záležitosť ešte nebola vybavená, uviedol server.