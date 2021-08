Babišov syn bude vypovedať na polícii: FOTO Neuveriteľné slová na sociálnej sieti, tvrdá kritika otca

PRAHA - Syn českého premiéra Andrej Babiš mladší bude kvôli svojmu údajnému zavlečeniu na Krym vypovedať na polícii. Potvrdil to internetovému denníku Forum 24. Babiša mladšieho sa polícia k prípadu snažila vypočuť už skôr. Nepodarilo sa jej to, pretože Babiš žije dlhodobo vo Švajčiarsku.

V júli ale dorazil do Česka, aby pomáhal v obciach zasiahnutých tornádom. Výzvu polície k výpovedi víta, na svojom twitteri to glosoval poznámkou "to to trvalo".

Syn premiéra Andreja Babiša (ANO) poslal v januári 2018 polícii podľa médií e-maily, v ktorých písal, že bol unesený kvôli kauze dotácie pre farmu Čapí hnízdo. V nej je obvinený premiér a jeho niekdajšia poradkyňa. Babiš mladší neskôr v skryto natočenej reportáži serveru Seznam Zprávy, uverejnenej v novembri 2018, uviedol, že ho manžel vtedajšej ošetrujúcej lekárky Dity Protopopovej Petr Protopopov nedobrovoľne odviezol na Ruskom anektovaný polostrov Krym. Premiér to poprel, jeho syn podľa neho trpí schizofréniou. Babiš mladší tento rok v rozhovore pre Seznam Zprávy uviedol, že všetko, čo od začiatku ku kauze údajného únosu povedal alebo napísal na polícii, bolo "úprimné a pravdivé". Zároveň ale povedal, že nechce, aby polícia prípad naďalej preverovala.

Polícia chce Babiša mladšieho vypočuť

Polícia vo februári prípad odložila. Nešlo o podozrenie z trestného činu, vec nebola vyhodnotená ani ako priestupok. Podľa hovorcu pražského štátneho zastupiteľstva Aleša Cimbalu sa poškodeného nepodarilo vypočuť, orgány činné v trestnom konaní k tomu vyčerpali všetky zákonné možnosti. "Aj napriek tejto skutočnosti policajný orgán zistil dostatok skutkových okolností, ktoré boli nevyhnutné pre rozhodnutie. Rozhodnutie bolo prokurátorom akceptované ako zákonné," uviedol Cimbala v tlačovej správe z 15. februára. Dodal, že proti uzneseniu polície nebola podaná sťažnosť.

Policajti sa teraz rozhodli Babiša mladšieho vypočuť, keď zistili, že je v Česku. "Žiadame Vás, aby ste podali vysvetlenie podľa § 158 ods. 6 Trestného poriadku, vo veci Vášho oznámenia, z 08.01.2018, ktoré ste zaslali prostredníctvom emailu na Kriminalistický ústav Praha," napísala polícia vo výzve.

Na otca nemá pekné slová

Babišov syn je v poslednom čase veľmi aktívny na Twitteri, kde často útočí na svojho otca. Napríklad dnes zverejnil ich starú spoločnú fotografiu, ku ktorej pripojil komentár "Zrada neprichádza od nepriateľov, ale od tých, ktorým najviac dôverujete".

Zrada nepřichází od nepřátel, ale od těch, kterým nejvíc důvěřujete. pic.twitter.com/eG1ZySJlzx — Andrej Babiš Jr (@andrejbabisjr) August 14, 2021

Potom, čo na konci júla súd rozhodol, že sa premiér nemusí ospravedlňovať bývalému poslancovi Miroslavovi Kalouskovi (TOP 09) za výroky, ktoré o ňom predniesol v Poslaneckej snemovni, reagoval na to Babišov syn tým, že sa Kalouskovi ospravedlnil on. "Rozhodol som sa, že sa ospravedlním pánovi Miroslavovi Kalouskovi za neslušné výrazy Andreja Babiša, že je "ožran a zlodej zlodejský", ktorý "zabil ľudí cez padáky"," napísal. Neskôr sa s Kalouskom tiež zišli osobne.

Babiš mladší bol spolu s ďalšími členmi premiérovej rodiny obvinený v kauze, ktorá sa týka päťdesiatmiliónovej dotácie na stavbu farmy Čapí hnízdo. Ich stíhanie bolo právoplatne zastavené, obvineniu tak teraz čelí už len premiér a jeho niekdajšia poradkyňa Jana Mayerová. Premiér dlhodobo odmieta, že sa okolo farmy dialo čokoľvek nezákonné. Pred niekoľkými dňami podal návrh na zastavenie svojho trestného stíhania. To isté urobila aj Mayerová, ktorá v minulosti uviedla, že je presvedčená o tom, že zákon porušený nebol.