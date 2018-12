Babišova kauza Čapí hnízdo: Polícia žiada ďalšie štyri mesiace na vyšetrovanie

Vyšetrovanie prípadu sa malo uzavrieť do konca roku 2018. Hovorca mestského štátneho zastupiteľstva (prokuratúry) v Prahe však v pondelok oznámil, že vyšetrovatelia požiadali o predĺženie tejto lehoty do 30. apríla 2019. Či k predĺženiu skutočne dôjde, bude jasné v najbližších dňoch. "Policajný orgán 21. decembra 2018 písomne štátnemu zástupcovi zdôvodnil, prečo nebolo možné vyšetrovanie (kauzy Čapí hnízdo) skončiť, aké úkony treba ešte vykonať a akú dobu bude vyšetrovanie pokračovať, tj. do 30. apríla 2019," uviedol hovorca Aleš Cimbala.

Štátny zástupca Jaroslav Šaroch, ktorý má tento prípad na starosti, sa k predĺženiu lehoty vyjadrí v rámci nasledujúcej previerky práce vyšetrovateľov. Ďalšie informácie hovorca neposkytol. Šaroch však už v polovici decembra naznačil, že by vyšetrovanie 50-miliónovej dotácie na stavbu Čapí hnízdo, mohlo byť opäť predĺžené. Vrchná štátna zástupkyňa Šarocha kritizuje, že nevykonáva dohľad nad vyšetrovaním dostatočne dôrazne a efektívne.

Farma Čapí hnízdo je rekreačný areál s konferenčným centrom v okrese Benešov v Stredočeskom kraji. V roku 2008 získal projekt dotáciu 50 miliónov českých korún z európskych fondov na podporu malých a stredných podnikov. Pred získaním dotácie a po uplynutí času, keď mala spoločnosť v súlade s dotačnými podmienkami udržiavať projekt v chode, patrila farma pod Babišov holding Agrofert. Ten by na dotáciu pre malé a stredné podniky nárok nemal. Andrej Babiš však obvinenie z dotačného podvodu popiera.