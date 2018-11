Ruský prezident Putin má veľký problém: Jeho podpora rapídne klesá

MOSKVA - Podpora ruského prezidenta Vladimira Putina po prvý raz za posledných päť rokov klesla pod 60 percent. Vyplýva to z prieskumu ruskej agentúry Levada, ktorá vo štvrtok zverejnila jeho výsledky.

Podľa nich by 56 percent ruských voličov dalo hlas Putinovi v nadchádzajúcich prezidentských voľbách v roku 2024. Je to pritom o 10 percent menej ako vlani. Putina, ktorý vládne v Rusku ako prezident či premiér od roku 2000, v marci zvolili do ďalšieho funkčného obdobia. Jeho popularitu však oslabili zmeny dôchodkového systému, ktoré tento rok zaviedol. Podľa prieskumov Levady naposledy Putinovi klesla podpora voličov pod 60 percent v roku 2013.