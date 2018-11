Vo veku 62 rokov zomrel šéf ruskej vojenskej rozviedky Igor Korobov

Ako uviedlo v stanovisku, riaditeľ Hlavnej rozviedkovej správy (GRU) skonal v stredu po "dlhej a vážnej chorobe". Ako pripomína agenútra AP, Rusko takýto termín často používa ako eufemizmus na rakovinu. Minister obrany Sergej Šojgu poprial Korobovovej rodine úprimnú sústrasť. Jeho nástupcu zatiaľ nevymenoval.

Korobovov pôsobil v armáde viac ako 40 rokov. Do GRU nastúpil v 80. rokoch minulého storočia. Do postu jej riaditeľa ho vymenovali v roku 2016, keď vo veku 58 rokov zomrel jeho predchodca Igor Sergun. Spojené štáty a ich spojenci obviňujú GRU zo zapojenia sa do marcového útoku na bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v Anglicku, ako aj ovplyvňovania americkej prezidentskej kampane v roku 2016 a narúšania antidopingových snáh v športe. Ruské úrady tieto obvinenia odmietajú a označujú ich za očierňovaciu kampaň Západu.