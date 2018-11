Migrantská karavána mieri do USA: Protest v Mexiku, stovky ľudí proti tisíckam azylantov

TIJUANA - Stovky obyvateľov Tijuany protestovali v nedeľu proti tzv. karaváne stredoamerických migrantov, ktorí prišli do tohto mexického mesta s cieľom požiadať o azyl v Spojených štátoch. Informovala o tom v noci na pondelok agentúra DPA.

Približne 300-400 ľudí mávajúc mexickými vlajkami skandovalo heslá namierené proti migrantom. Niektorí z demonštrantov hádzali na policajtov fľaše a snažili sa prelomiť kordón okolo prístrešku, kde sa migranti nachádzali.

"Zostanú tu celé mesiace a ďalší budú prichádzať, kto ich bude podporovať?" uviedol jeden z protestujúcich, lekár Arturo Alba. "Je to invázia," povedal ďalší z účastníkov protestu, ktorý tým zopakoval slová amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Zdroj: SITA/AP Photo/Marco Ugarte

V Tijuane sa nachádza približne 2500 migrantov vrátane žien a detí, ktorí od polovice októbra putujú do Spojených štátov z Hondurasu.

K tomuto mestu na mexicko-americkej hranici sa blíži ďalšia skupina v zložení 3000 ľudí. Väčšina z nich chce v Spojených štátoch získať azyl. Ide však o proces, ktorý môže trvať niekoľko mesiacov a potenciálne by mohol viesť k ich deportácii.

Na migrantov hromadne smerujúcich do Spojených štátov na Twitteri opäť slovne útočil šéf Bieleho domu. Zopakoval, že by sa mali vrátiť domov, zdôraznil, že do Spojených štátov ich nevpustia, a ich cestu znova označil za "inváziu".

Smerom k hraniciam Spojených štátov sa zo stredoamerických krajín vydalo v rôznych skupinách okolo 9000 ľudí. Trump poslal k hranici s Mexikom tisíce amerických vojakov.