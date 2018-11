Americká vláda chce, aby armáda vykonávala zdravotné prehliadky migrantov na hraniciach

Návrh príslušného dokumentu už koluje v rámci americkej administratívy. Armáda by na jeho základe mohla v prípade potreby uskutočňovať vyšetrenia migrantov s cieľom zisťovať ich prípadné choroby a zranenia. Tejto úlohy by sa armáda mohla zhostiť len v prípade, ak by ju nezvládal plniť personál amerického Úradu pre clá a ochranu hraníc (CBP).

Tisíce amerických vojakov už v súčasnosti na hraniciach asistujú pracovníkom CBP, napríklad pri naťahovaní ostnatého drôtu či výstavbe dočasných obydlí. Uskutočňovanie lekárskych prehliadok by znamenalo rozšírenie úlohy Pentagónu, ktorý pôvodne neočakával, že by vojaci prichádzali do priameho kontaktu s migrantmi.

Ministerstvo obrany USA sa k interným diskusiám o príslušnom návrhu odmietlo vyjadriť. Prezident Trump presadzuje boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu do USA ako jednu z priorít svojej vnútropolitickej agendy.