Ďalší migranti na ceste do Británie: Zastavili ich pri pobreží Francúzska

LILLE - Ďalších piatich migrantov vyzdvihli v sobotu francúzske úrady neďaleko pobrežia na severe krajiny z malého nafukovacieho člna, na ktorom sa snažili preplaviť cez Lamanšský prieliv do Británie.

Dvaja zo zachránených migrantov, ktorých vyzdvihli približne 15 kilometrov západne od prístavného francúzskeho mesta Calais, trpeli na podchladenie. Ide o jeden z posledných takýchto pokusov s cieľom dostať do Británie, informovala agentúra AFP s tým, že za uplynulé dva dni bolo na mori medzi Francúzskom a Britániou zachránených 18 ľudí.

Francúzske úrady vo štvrtok varovali pred ďalším nárastom počtu pokusov ilegálnych migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do Británie plavbou na člnoch cez Lamanšský prieliv. Majú totiž obavu, že v súvislosti s vystúpením Británie z EÚ a následným možným sprísnením imigračných kontrol sa zrejme veľa migrantov práve v najbližšom čase bude intenzívne snažiť dostať sa do Británie.

Britské ministerstvo vnútra vo štvrtok uviedlo, že za posledné dva týždne vyzdvihli na mori približne 78 migrantov. Migranti sa už dávnejšie grupujú na severnom pobreží Francúzska, najmä v oblasti prístavného mesta Calais, v nádeji, že sa im podarí dostať do nákladných priestorov kamiónov smerujúcich cez tunel popod Lamanšský prieliv do Británie, kde sa buď spoja so svojimi tam žijúcimi príbuznými, alebo požiadajú o azyl či nájdu si prácu. Pohraničné stráže oboch krajín začali však v roku 2016 zaznamenávať pokusy o preplávanie 33 kilometrov širokej Calaiskej/Doverskej úžiny na nafukovacích člnoch. Ide pritom o jeden z najviac využívaných prieplavov sveta.