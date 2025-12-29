Pondelok29. december 2025, meniny má Milada, Nátan, zajtra Dávid

Prepustenie Altayliho: Odvolací súd rozhodol o prominentnom tureckom novinárovi

Na archívnej snímke z 1. októbra 2025 prázdne kreslo v TV štúdiu, odkiaľ väznený turecký novinár Fatih Altayli moderoval svoju YouTube šou v Istanbule.
Na archívnej snímke z 1. októbra 2025 prázdne kreslo v TV štúdiu, odkiaľ väznený turecký novinár Fatih Altayli moderoval svoju YouTube šou v Istanbule.
ANKARA - Súd v tureckom Istanbule nariadil prepustiť novinára Fatiha Altayliho počas odvolacieho konania v prípade vyhrážok a komentárov o vláde prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Informujú o tom agentúry AFP a DPA.

Podľa súdu nehrozí riziko jeho úteku a v tomto prípade už bolo zhromaždené dostatočné množstvo dôkazov. Altayli je vplyvný turecký novinár, komentátor a bývalý moderátor televíznych programov. Zatkli ho v júni pre komentár na platforme YouTube k prieskumu, podľa ktorého 70 percent Turkov nepodporuje doživotné pôsobenie Erdogana vo funkcii prezidenta.

„Pozrite sa na históriu tejto krajiny,“ komentoval výsledky prieskumu. „Tento národ uškrtil svojho sultána, keď sa im nepáčil alebo ho nechceli. Existuje dosť osmanských sultánov, ktorí boli zavraždení, uškrtení alebo ktorých smrť vyzerala ako samovražda,“ skonštatoval.

Turecký novinár odsúdený

Za „vyhrážky útokom na Erdoganov život“ novinára v novembri odsúdili na štyri roky a dva mesiace vo väzení. Altayli to označil za absurdné. „Prečo by sa ma mal prezident báť? Nie som členom žiadnej organizácie. Nikdy som sa neuchýlil k násiliu,“ uviedol.

Odporcovia tureckého prezidenta proces a rozsudok považovali za politicky motivované konanie s cieľom umlčať kritického novinára. Na sociálnej sieti X sleduje Altayliho viac ako 2,7 milióna ľudí a na platforme YouTube vyše 1,7 milióna. Šesťdesiattriročný novinár doteraz strávil vo väzbe šesť mesiacov.

