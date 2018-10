Češka sa zaľúbila do námorníka: Nedopadnite ako ona! Namiesto lásky kruté vytriezvenie

Ilustračné foto

PRAHA - Na to, že láska býva slepá, už doplatili milióny mužov aj žien. Pokým však niektoré obete vyviazli "iba" so zlomeným srdcom, iné navyše prišli aj o svoj majetok. Polícia nie nadarmo upozorňuje, aby si ľudia dávali pozor pri nadväzovaní vzťahov cez internet, pretože môžu skončiť zle-nedobre. Síce neskoro, ale teraz to už vie aj Češka, ktorá sa cez internet zaľúbila do "námorného inžiniera", ktorý od nej vylákal státisíce korún.