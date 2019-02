Hľadáte lásku na internete? Výstraha! Češka neposlúchla zdravý rozum, prišla o závratnú sumu

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BŘECLAV - Štyridsaťtriročná žena z českého Břeclavska prišla o dva milióny korún (cca 77 600 eur). Postupne ich poslala mužovi, s ktorým sa zoznámila cez internet. Tvrdil jej, že potrebuje pomôcť s prevodom svojho majetku, pretože by ho na ceste z Ameriky do Japonska mohli prepadnúť somálski piráti. Prípadom sa zaoberá polícia. Na policajnom webe to dnes uviedla hovorkyňa Kamila Haraštová. Na pozore by sa podľa nej mali mať hlavne tí, ktorí cez sociálne siete hľadajú lásku.