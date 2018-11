VIDEO Oslavy konca prvej svetovej vojny: Trump sa stretol s Putinom, prehovoril aj Kiska

Kamery snímajúce toto podujatie zachytili, ako si Trump s Putinom nakrátko potriasli rukami, pričom Putin takisto ukázal Trumpovi "palec hore a potľapkal ho po ramene", informovala tlačová agentúra AP. Ruský prezident sa takisto pozdravil s ďalšími prítomnými lídrami vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckej kacelárky Angely Merkelovej.

Zdroj: TASR/AP Photo/Thibault Camus

Hlavný ceremoniál v rámci nedeľňajších osláv skončenia prvej svetovej vojny sa mal začať pri parížskom Víťaznom oblúku presne o 11.00 h, teda vo chvíli, keď pred 100 rokmi došlo k zastaveniu bojov na všetkých frontoch Európy. Podľa údajov AP však zúčastnení lídri dorazili až s niekoľkominútovým meškaním.

Zdroj: TASR/AP Photo/Francois Mori, Pool

Väčšina z približne 70 vrcholných predstaviteľov, ktorí sa zhromaždili pri Víťaznom oblúku, sa presúvala spoločne autobusmi po triede Avenue des Champs-Élysées. Trump bol jedným z tých, ktorí sa na miesto obradu dopravili v samostatných kolónach. Jeho príchod pritom narušil protest ženy s odhaleným poprsím. Tá i napriek prísnym bezpečnostným opatreniam vošla do jazdnej dráhy a pokrikovala slogan "Falošný mierotvorca". Ďalšia žena takisto prekonala bezpečnostný kordón, nedostala sa však až k prechádzajúcim vozidlám. K incidentu sa následne prihlásila feministická skupina Femen.

Spomína aj Veľká Británia

Britský princ Charles viedol v nedeľu v Londýne oficiálnu spomienkovú ceremóniu, ktorou si Spojené kráľovstvo pripomenulo obete prvej svetovej vojny pri príležitosti 100. výročia jej skončenia. Princ Charles položil veniec k hlavnému britskému pamätníku padlých vojakov - Kenotafu - na ulici Whitehall v centre metropoly v mene svojej matky, kráľovnej Alžbety II. Túto oficiálnu povinnosť za ňu prevzal druhý rok po sebe.

Kráľovná oblečená v čiernom sledovala slávnostný akt z neďalekého balkóna ministerstva zahraničných vecí spolu s ďalšími členkami kráľovskej rodiny. Veniec k pamätníku položili aj v mene jej manžela princa Philipa (97), ktorý sa na podujatí nezúčastnil. Spomienky na obete vojny sa po celej Británii začali dvoma minútami ticha o 11.00 h miestneho času (12.00 h SEČ). Ústredné podujatie v Londýne pokračovalo kladením vencov, ktorým vzdali hold padlým poprední členovia kráľovskej rodiny vrátane princov Williama a Harryho, ako aj premiérka Theresa Mayová, opoziční lídri i ďalšie osobnosti.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alastair Grant

Veniec tento rok ku Kenotafu položil aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier ako vôbec prvý líder Nemecka, ktorý sa zúčastnil na každoročnom spomienkovom obrade v Británii pri príležitosti Dňa prímeria. Britská vláda pred ceremóniou uviedla, že Steinmeier položí veniec "v mene Nemcov v historickom akte zmierenia". Ceremónia sa skončila spevom britskej hymny a tisíce vojnových veteránov sa spolu s približne 10.000 civilistami následne vydali na pochod okolo Kenotafu.

Podobné oficiálne spomienky sa konali aj v škótskom Glasgowe, waleskom Cardiffe a severoírskom Belfaste, no rôznymi podujatiami si výročie pripomenuli aj na početných iných miestach Spojeného kráľovstva. "Sto rokov po tom, ako na západnom fronte utíchli zbrane, sa môže každý z nás zastaviť, aby premýšľal o nesmiernych obetiach, ktoré tak mnoho ľudí prinieslo," uviedla Mayová pred ceremóniou.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alastair Grant

Princ Charles v rozhovore odvysielanom ráno stanicou BBC povedal: "Som z tej generácie, ktorá si pamätá mnoho ľudí, ktorí bojovali v tomto strašnom boji." "Dlhujeme obrovskú vďačnosť tým ľuďom, ktorí dali doslova všetko," dodal. Alžbeta II. sa s členmi kráľovskej rodiny i Steinmeierom večer zúčastní na slávnostnej bohoslužbe v londýnskom Westminsterskom opátstve.

Pápež o vojne

Pápež František v nedeľu vyhlásil, že prvá svetová vojna by mala slúžiť ako vážne varovanie, aby ľudia odmietli "kultúru vojny". František však poznamenal, že ponaučenia z vojny ľudia ignorovali. "Zdá sa, že sa nikdy nepoučíme," dodal pápež, keď sa prihováral veriacim na vatikánskom Námestí svätého Petra. Informovala o tom tlačová agentúra AP. Pápež, ktorý často ostro kritizuje zbrojársky priemysel, doplnil: "Investujme do mieru, nie do vojny!"

Zdroj: SITA/AP Photo/Gregorio Borgia

František tiež povedal, že na počesť 100. výročia skončenia prvej svetovej vojny by v nedeľu mali zniesť zvony Chrámu svätého Petra a kostolov po celom svete. Vojnu z rokov 1914-18 označil za "vážne varovanie pre každého, aby odmietol kultúru vojny a hľadal všetky možné zákonné prostriedky na ukončenie konfliktov, stále zalievajúcich krvou viaceré oblasti sveta". František tiež definoval vojnu ako "zbytočné vraždenie" a citoval tak Benedikta XV., ktorý bol pápežom počas prvej svetovej vojny.

Putin mal príležitosť porozprávať sa s Trumpom

Ruský prezident Vladimir Putin povedal v nedeľu novinárom po pracovných raňajkách v Elyzejskom paláci v Paríži, že mal šancu rozprávať sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Rozhovor bol podľa neho krátky a prebiehal dobre. Informovali o tom ruské tlačové agentúry TASS a RIA Novosti, ktorú citovala aj agentúra AFP. "Áno," odpovedal Putin na otázku, či sa mu podarilo porozprávať so šéfom Bieleho domu na pracovných raňajkách, na ktoré prišlo okolo 70 vysokopostavených hostí zúčastňujúcich sa na parížskych oslavách 100. výročia skončenia prvej svetovej vojny.

Zdroj: SITA/Ludovic Marin/Pool Photo via AP

Na otázku, ako konverzácia prebiehala, Putin zareagoval: "Dobre." Ďalšie podrobnosti nedoplnil. Putin po pracovných raňajkách smeroval na medzinárodné podujatie Parížske mierové fórum. Putin aj Trump sa stretnú tento mesiac v Argentíne počas summitu lídrov krajín G20. Putin to potvrdil v Paríži pre francúzsku pobočku ruskej televízie RT. Vysvetlil, že sa s americkým prezidentom rozhodli "nenarušovať svojím samostatným stretnutím program" podujatí v Paríži na počesť 100. výročia skončenia prvej svetovej vojny.

Šéf Kremľa zároveň pre televíziu RT France ocenil nápad vybudovať európsku armádu, pretože podľa jeho slov to "posilní multipolárnu povahu sveta". Túto myšlienku európskej armády presadzuje francúzsky prezident Emmanuel Macron, pripomenula tlačová agentúra AP.

S Trumpom sa mi spolupracuje dobre, tvrdí Macron

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že sa mu s jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom spolupracuje dobre, pretože mávajú "pravidelné a priame rozhovory", ktorým šéf Elyzejského paláca dáva prednosť pred komunikáciou prostredníctvom tvítov. "Vždy uprednostňujem priamu diskusiu alebo odpovede na otázky, než by som mal viesť diplomaciu cez tvíty," povedal Macron v rozhovore pre stanicu CNN, ktorá ho odvysielala v nedeľu.

Zdroj: SITA/Christophe Petit Tesson, Pool via AP

Trump, iba niekoľko hodín pred svojím príchodom do Francúzska, kde sa zúčastnil na oslavách 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny, využil Twitter na kritiku Macronových návrhov na zriadenie armády Európskej únie. Macron v utorok vyhlásil, že EÚ musí byť schopná brániť sa voči Rusku bez toho, aby sa musela spoliehať na USA.

V danom rozhovore, ktorý CNN nakrútila s Macronom v Elyzejskom paláci, francúzsky prezident popísal svoje stretnutie s Trumpom ako pozitívne, tvrdiac, že obaja poznajú oblasti, na ktorých sa nezhodujú - klimatické zmeny, obchod a multilateralizmus. "Sme ohľadom toho veľmi priamočiari," zdôraznil.

Varovanie Angely Merkelovej

Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová netajila v nedeľu pri vystúpení na Parížskom mierovom fóre obavy o budúcnosť Európskej únie, znepokojenie z opätovne možného rozšírenia zmýšľania s "klapkami na očiach", ba dokonca spochybnenia samotného európskeho mierového projektu.

Zdroj: SITA/Yoan Valat, Pool via AP

Podľa jej názoru jestvuje opäť pripravenosť presadzovať vlastné záujmy násilím. "Prvá svetová vojna nám ukázala, do akej skazy nás môže priviesť izolacionizmus," konštatovala podľa tlačovej agentúry APA nemecká kancelárka. Súčasne priznala, že na uzatváranie kompromisov je potrebná odvaha vysvetľovať ich vlastným občanom. Avšak platí, že "nekompromisnosť je bezpečnou cestou k nepokoju", varovala Angela Merkelová.

"Mier, ktorý vnímame sčasti veľmi ako samozrejmosť, to je čosi úplne iné ako samozrejmosť," zdôraznila kancelárka kritizujúc tak súčasné pomery na medzinárodnej politickej scéne. Fakt, že sa aktuálne nachádza 68 miliónov ľudí na úteku, by mal zarážať, povedala a pripomenula situáciu v Sýrii a Jemene. Súčasne poukázala na to, že paralelne s podujatiami v Paríži sa v Jemene odohráva najväčšia humanitárna katastrofa. Svet musí konať, aby sa tu dospelo k prímeriu a zaisteniu humanitárnej pomoci, vyplynulo z Merkelovej slov.

Zdroj: SITA/Yoan Valat, Pool via AP

"Nesmieme akceptovať ozbrojené konflikty, nesmieme odpísať žiadny štát, žiadne náboženstvo, žiadnu komunitu občanov a žiadneho jednotlivca," vyzvala hostka z Berlína a vyslovila sa za zachovanie Organizácie Spojených národov napriek všetkým jej nedostatkom. "Zničiť možno medzinárodné organizácie rýchlo, opäť ich vybudovať je neuveriteľné ťažké," podčiarkla Angela Merkelová.

Počas osláv zadržali v Paríži tri aktivistky Femenu

Francúzske orgány zadržali v nedeľu tri aktivistky ukrajinskej feministickej skupiny Femen po tom, ako narušili priebeh spomienkových podujatí v Paríži pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Informovala o tom tlačová agentúra AP. Podľa zverejnených vyjadrení sa trojica žien počas podujatí za účasti desiatok svetových lídrov dopustila "sexuálneho prejavu". Nemenovaný predstaviteľ francúzskeho súdnictva uviedol, že aktivistky umiestnili do vyšetrovacej väzby, pričom nechcel komentovať špekulácie, podľa ktorých sa najmenej jednej z nich podarilo prejsť za bezpečnostné zátarasy vďaka predstieraniu, že je fotografka.

Zdroj: SITA/Christian Hartmann/Pool Photo via AP

Samotná AP predtým uviedla, že počas dopoludňajšieho prejazdu kolóny amerického prezidenta Donalda Trumpa po parížskej triede Avenue des Champs-Élysées sa priblížila k vozidlám žena s obnaženým poprsím, pokrikujúca slogan "Falošný mierotvorca". Ďalšia žena údajne takisto prekonala bezpečnostný kordón, nedostala sa však až ku kolóne. Skupina Femen sa k incidentu prihlásila prostredníctvom siete Twitter. Líderka Inna Ševčenková podľa agentúry DPA napísala na margo tohto protestu, že "znovunastoľovať svetový mier s tými, ktorí sú zodpovední za pretrvávajúcu agresiu, je obzvlášť pokrytecké".

Vo Varšave vyšlo do ulíc viac ako 200 000 ľudí

Viac ako 200.000 občanov vyšlo v nedeľu do ulíc Varšavy a pripojilo sa k dvom pochodom pri príležitosti 100. výročia nezávislosti Poľska. Ulicami poľskej metropoly prešli v popoludňajších hodinách i najvyšší ústavní činitelia vrátane prezidenta Andrzeja Dudu v rámci pochodu organizovaného štátom Pre Teba Poľsko. Paralelne však napredoval ulicami Varšavy aj Pochod nezávislosti, ktorý pripravili nacionalisti a ultrapravicové subjekty a o ktorého konanie sa v uplynulých dňoch viedli súdne ťahanice.

Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

V rozpore so sobotňajšími informáciami sa napokon vo Varšave konajú totiž obe podujatia. Správy priniesla spravodajská televízia TVN24. Hlava štátu sa ešte pred odštartovaním prvého z pochodov zdravila s občanmi, vyjadrovala radosť z ich prítomnosti a upozorňovala, že mimoriadny deň, akým je 100. výročie nezávislosti krajiny, si zasluhuje dôstojný priebeh spomienkových podujatí. Premiér Mateusz Morawiecki bol zasa podľa spravodajskej televízie TVP Info prvým gratulantom mladému páru po tom, čo mladík s poľskou štátnou vlajkou v ruke požiadal svoju milú na čele pochodu o ruku.

Tajné služby a polícia mali plné ruky práce

Poľské bezpečnostné zložky poskytli pred vyvrcholením osláv 100. výročia nezávislosti vo Varšave Pohraničnej stráži údaje okolo 400 aktivistov zo zahraničia, ktorí sa chystali na spomienkové slávnosti v Poľsku. Väčšinu z týchto osôb z radov hlavne neofašistov, pravicových radikálov a obdivovateľov Stepana Banderu na poľské územie pohraničníci nevpustili.

Na území krajiny zadržali polícia a ďalšie bezpečnostné zložky pred nedeľňajšími pochodmi vo Varšave rádovo desiatky osôb a uskutočnili domové prehliadky ich bydlísk. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra PAP s odvolaním sa na hovorcu ministra pre koordináciu tajných služieb Stanislawa Žaryna. Podľa jeho slov boli medzi osobami nevpustenými do Poľska aj občania Švédska a Ruskej federácie.

Šéf OSN vyjadril obavy o svetový mier

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres varoval v nedeľu pred "viacerými zložkami" vývoja vo svete, ktoré viedli ku kolapsu mieru nastoleného po prvej svetovej vojne a ktoré možno badať aj v súčasnosti. Poukázal pritom na obchodné konflikty, čoraz polarizovanejšiu politiku a neschopnosť riešiť nerovnosti, ktoré odhalila globálna finančná kríza z roku 2008, informovala tlačová agentúra AP. Guterres sa tak vyjadril v rámci mierového fóra v Paríži, usporiadaného popri oslavách 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny.

Zdroj: SITA/Yoan Valat, Pool via AP

Podľa šéfa OSN vzbudzuje v súčasnosti obavy obzvlášť "kríza dôvery" v EÚ. Projekt európskeho bloku, ktorý vzišiel "z popola druhej svetovej vojny" je totiž "príliš zmysluplný na to, aby zlyhal". Priznal tiež problémy v OSN, ale zdôraznil zároveň úlohu, ktorú toto spoločenstvo zohralo počas 73 rokov svojej existencie v úsilí odvrátiť nový svetový konflikt. Guterres varoval taktiež pred "oslabovaním ducha kompromisu, ktorý podopiera demokracie, a ľahostajnosťou ku kolektívnym pravidlám".

Vyjadril sa aj slovenský prezident

Slovenský prezident Andrej Kiska, ktorý sa v nedeľu v Paríži zúčastnil na oslavách 100. výročia skončenia prvej svetovej vojny, odsúdil príčiny konfliktu, za ktoré označil silný nacionalizmus, aroganciu niektorých svetových politikov a ich túžbu po nových územiach a väčšej moci. Pripomínanie si takýchto udalostí má podľa neho slúžiť predovšetkým ako poučenie. "Bolo to možno aj krátkozrakosťou, keď si mysleli, že keď sa začne takýto konflikt, skončí sa do niekoľkých mesiacov," zauvažoval Kiska.