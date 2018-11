Merkelová opäť vyzýva: Dušou Európy je tolerancia, treba prekonať národný egoizmus

Tieto skúšky možno zvládnuť len vtedy, ak budú Európania konať jednotne a "pristupovať k záujmom a potrebám iných ako vlastným", citoval EP Merkelovú v zverejnenej tlačovej správe. "Solidarita je založená na tolerancii, a práve to je silnou stránkou Európy. Je to súčasť našej spoločnej európskej DNA a znamená to prekonať národný egoizmus," uviedla šéfka nemeckej vlády v diskusii o budúcnosti EÚ, ktorá sa konala počas prebiehajúceho plenárneho zasadnutia europarlamentu. Prejavom solidarity je podľa nej aj to, že prípadné oslabenie právneho štátu alebo útok na slobodu tlače v jednej členskej krajine sa týka celej Únie.

Merkelová tiež podľa správy EP upozornila, že "Európa musí chytiť svoj osud pevnejšie do svojich rúk", ak ju má byť "počuť v globalizovanom svete". Vyslovila sa pritom za vytvorenie európskej armády a "bezpečnostnej rady" EÚ, informoval predtým agentúry AFP a DPA.

"Ak sa pozrieme na vývoj v minulom roku, je veľmi dôležité pracovať na vízii, že jedného dňa sa vytvorí reálna, ozajstná európska armáda. Spoločná európska armáda by svetu ukázala, že medzi európskymi krajinami už nikdy znova nenastane vojna," povedala Merkelová na zasadnutí EP, čím si vyslúžila veľký aplauz. Zdôraznila, že takýto projekt by mohol byť dobrým doplnením NATO. EÚ by podľa Merkelovej mala pracovať aj na spoločnej politike v oblasti zbrojného exportu.

Merkelovej výzva prišla v čase, keď americký prezident Donald Trump zosmiešnil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za jeho vlastný návrh na vytvorenie európskej armády. Washington sa obáva, že takýto návrh by mohol zatieniť Severoatlantickú alianciu.