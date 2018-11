Migranti majú po chlebe: Donald Trump sa s tým nemaznal, v platnosti je nové nariadenie

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump podpísal v piatok nariadenie, na základe ktorého nebudú môcť žiadať o azyl ľudia, ktorí do USA prišli alebo sa pokúsili vstúpiť nelegálne. Informovala o tom agentúra DPA.

Trump uviedol, že uvedené nariadenie má riešiť problém s množstvom migrantov zo Strednej Ameriky, ktorí vo veľkých skupinách smerujú cez Mexiko k hraniciam Spojených štátov. Výkonné nariadenie, ktoré vydalo americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, má platiť 90 dní. Nevzťahuje sa na prisťahovalcov, ktorí vstúpia do USA cez oficiálne hraničné priechody. Dekrét zároveň požaduje, aby minister zahraničných vecí i ďalší členovia vládneho kabinetu rozhodli či jeho platnosť neskôr predĺžia.

V dokumente sa uvádza, že tzv. karavány migrantov postupujúce cez Mexiko k hraniciam USA "prispejú k preťaženiu nášho (amerického) prisťahovaleckého a azylového systému". Píše sa v ňom aj, že cez hranice denne prechádza okolo 2000 cudzincov, ktorých USA nemôžu prijať. Americká únia občianskych slobôd (ACLU) krátko po Trumpovom podpise nariadenie napadla na federálnom súde v San Franciscu tvrdiac, že nové pravidlá sú protizákonné. ACLU podľa agentúry AP žiada, aby súd vyhlásil uvedený výnos za neplatný.

Požaduje tiež, aby sudca až do rozriešenia sporu zabránil jeho uplatneniu. Americké právo umožňuje jednotlivcom požiadať o azyl bez ohľadu na to, či do krajiny prišli cez oficiálne hraničný priechod, alebo inak. Obchádzať túto skutočnosť ministerským alebo prezidentským nariadením je podľa ACLU protizákonné.