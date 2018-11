Počet migrantov prichádzajúcich do EÚ bude najnižší za posledných päť rokov, tvrdí Frontex

BRUSEL - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v stredu oznámila, do krajín EÚ príde tento rok zrejme najmenej nelegálnych migrantov za posledných päť rokov. Informovala o tom agentúra AP.

Za prvých 10 mesiacoch roku 2018 bolo zaznamenaných približne 118.900 prípadov nezákonného prekročenia hraníc EÚ. To je o 31 percent menej než za rovnaké obdobie roku 2017. Agentúra Frontex upozornila, že kým celkový počet nelegálnych migrantov klesá, zároveň rastie počet osôb, ktoré sa pokúšajú dostať do krajín EÚ cez západnú časť Stredozemného mora, väčšinou z územia Maroka do Španielska.

Len v októbri 2018 touto trasou prešlo takmer 9400 ľudí, čo je dvojnásobok počtu z vlaňajšieho októbra. Tlačová agentúra AP v tejto súvislosti uviedla, že aj napriek dlhodobo klesajúcemu počtu nelegálnych migrantov sa krajiny EÚ stále nevedia dohodnúť na tom, ako zvládnuť pokračujúci prílev prisťahovalcov. Tieto spory aj naďalej živia politické protiimigračné nálady v celej Európe.