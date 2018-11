Časovaná bomba v Británii: Konflikt medzi Pakistancami a slovenskými Rómami, hrozba nepokojov

LONDÝN - Rómsku a pakistanskú komunitu vo Veľkej Británii čoraz raz viac rozdeľujú vzájomné konflikty kvôli problémom s kriminalitou, odpadkami či antisociálnym správaním. Jedným z miest, kde vládne veľké napätie, je štvrť Page Hall v Sheffielde. Koncom septembra tu došlo k incidentu, pri ktorom rómske dievča stiahlo v školskej jedálni z hlavy šatku svojej moslimskej spolužiačke. Udalosť si vyžiadala zásah 15 policajných áut, psov aj helikoptéry. Denník The Guardian píše o časovanej bombe.

Miestna poslankyňa Gill Furnissová vtedy dokonca musela odísť z konferencie labouristov v Liverpoole. Bitka mala podľa nej potenciál znovu vyhrotiť dlhotrvajúce napätie v Page Hall. Jej predchodca David Blunkett už v minulosti varoval, že multikultúrna štvrť v Sheffielde, ktorá sa stala jednou z najviac znevýhodnených oblastí mesta po úpadku oceliarskeho priemyslu, je "vriacim kotlom", pri ktorom hrozí, že vykypí.

V rozhovore pre BBC Radio Sheffield opísal napätie medzi viac etablovanou pakistanskou komunitou a prílivom slovenských Rómov, o ktorých povedal, že je potrebné, aby sa snažili viac zapadnúť. "Musíme zmeniť správanie a kultúru prichádzajúcej komunity, rómskej komunity, pretože v opačnom prípade dôjde k explózii. Všetci to vieme," uviedol. Blunkett sa obával opakovania násilia, ktoré eskalovalo medzi ázijskou a belošskou mládežou v Bradforde a ďalších mestách v roku 2001.

Hoci sa podľa The Guardian o tom verejne nehovorilo, úradníci z komunít po celej krajine s náhle zvýšenou koncentráciou rómskych obyvateľov si uvedomovali napätie, ktoré opísal Blunkett. V Rotherhame, Doncasteri, Derby, Peterborough, Glasgowe či Lutone sa miestne úrady naďalej potýkajú s výzvami, ktoré priniesli noví rómski obyvatelia od rozšírenia EÚ do východnej Európy v roku 2000. Mnohé sa obávajú, že brexit bude mať za následok stratu finančných prostriedkov z EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, čím by sa znegoval akýkoľvek pokrok, ktorý sa dosiahol.

Posledný pokus o odhad rómskej populácie v Spojenom kráľovstve v roku 2013 sa priklonil k číslu takmer 200 000 ľudí, no určite je ich oveľa viac. Ako občania EÚ, väčšinou zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rumunska, sa Rómovia pri príchode nemusia registrovať. Miestne orgány sa preto pokúšali vypracovať vlastné odhady založené na prijatiach detí do škôl či registrácii u lekára. Tieto údaje sú však nespoľahlivé vzhľadom na nedôveru Rómov, ktorá "vyplýva z hlboko zakorenenej diskriminácie v ich domovských krajinách".

Rovnako ako mnohí noví prichádzajúci aj Rómovia majú tendenciu držať sa pohromade. Prenajímajú si však nekvalitné ubytovanie v najlacnejších oblastiach a pracujú na nekvalifikovaných, nízko platených miestach, ktorými Briti ohrdnú. Veľké rodiny sa natlačia do dvojizbových domov.

Podobné problémy ako v Page Hall evidujú iba o niekoľko kilometrov ďalej, na predmestí Eastwood v Rotherhame. Briti a Pakistanci, ktorí si tu pred rozšírením EÚ na východ kúpili domy, sa sťažujú na rómskych prisťahovalcov. Ľudia, ktorí za ne dali posledné úspory, zistili, že s príchodom neprispôsobivých Rómov majú zrazu nižšiu hodnotu, než akú mali pri kúpe. A tak uviazli vo štvrti, ktorú si ani nemôžu dovoliť opustiť. Rómovia však majú na to iný názor. Cíti sa byť zastrašovaní, a to nielen na uliciach, ale aj vo domovoch. A to práve zo strany Pakistancov. Hovoria o šikanovaní a degradácii.

Keď sa po incidente v škole v Page Hall konalo stretnutie rodičov a susedov, mnoho ľudí sa sťažovalo na Rómov. "David Blunkett mal pravdu!" vykríkol jeden z mužov. "Toto je tikajúca časovaná bomba. Ak to vybuchne, budete potrebovať armádu," tvrdil. Pakistanská komunita odmietla vidieť strhnutie šatky z hlavy moslimského dievčaťa ako izolovaný incident. "Žili sme tu 35, 40 rokov a čakáte, že budeme teraz len ticho sedieť," rozhorčil sa iný muž, ktorý sa vyjadril, že má 60 bratrancov ochotných kryť mu chrbát pre to, čo sa môže stať "nepokojmi, aké ste ešte v živote nevideli".