Reportáž o pôrodoch na Slovensku: Matky sa sťažujú, že ich držia v nemocnici proti ich vôli a bijú

Hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová uviedla, že úrad informáciami o údajnom násilí v pôrodniciach nedisponuje. Zároveň ministerstvo oznámilo, že akékoľvek správanie personálu, ktoré by nebolo v súlade s ľudskou dôstojnosťou a s profesionálnym prístupom, považuje za nesprávne.

Zdroj: SITA/AP/Felipe Dana

Ministerstvo podľa AP odporúča, aby matky aj novorodenci zostávali v nemocniciach až štyri dni bez ohľadu na ich zdravotný stav. Agentúra ďalej tvrdí, že v mnohých nemocniciach je to povinné, pretože zdravotnícke zariadenia za to získavajú náhrady od poisťovne.

Eliášová sa proti informáciám o zadržiavaní žien v pôrodniciach proti ich vôli ohradila. Zároveň uviedla, že dobu zdravotnej starostlivosti po pôrode ovplyvňuje predovšetkým zručnosť matky pri starostlivosti o novorodenca, rozvoj laktácie a vykonanie všetkých vyšetrení u dieťaťa. Slovensko však zvažuje, že odporúčanú dobu hospitalizácie skráti zo štyroch na tri dni, dodala.

Fyzické násilie v nemocnici

Agentúra AP vo svojom materiáli píše, že rodičky a ich deti sú v nemocniciach po celom Slovensku bežne a neoprávnene zadržiavané. Najviac tým trpia predovšetkým Rómky, ktoré okrem iného čelia v zdravotníckych zariadeniach rasizmu a fyzickému násiliu.

Kľúčovú úlohu podľa AP hrá poistenie. Niekoľko zdravotníkov agentúre oznámilo, že nemocnice získajú od poisťovní náhrady, ak matky aj deti zostanú v zdravotníckom zariadení najmenej štyri dni po pôrode.

Túto prax potvrdila napríklad slovenská súkromná poisťovňa Dovera, ktorá náhrady vypláca za matky a novorodencov zvlášť, píše AP. Obaja musia v nemocnici zostať najmenej štyri dni. Matka pritom so súhlasom lekára môže zariadenie opustiť skôr.

Podľa AP opatrenie najhoršie dopadá na rómske ženy. Mnohé z nich sa sťažovali, že ich personál v nemocniciach bije, kričí na ne a ignoruje ich potreby, a to aj počas samotného pôrodu. Niektoré tiež uviedli, že na jedno lôžko sú často uložené dve ženy aj ich deti.

"Ja som mala taký pocit, keď som išla dnu rodiť, no nevedela som... Z ničoho nič oni mi pekne nehovorili, ale oni začali kričať, biť, fackovať... Oni nemajú právo, on nie je manžel, on je doktor, aby sa vedel postarať a nie ešte biť, kričať, ako so psami robia," uviedla Monika z Podhorian.

"Nadávajú, nestarajú sa, len kričia, že stále chodíme, že viacej Rómovia než bieli," dodala Sara.

Niektoré Rómky z nemocníc po pôrode kvôli údajnej diskriminácii utekajú a pre svoje dieťa sa vrátia po niekoľkých dňoch. Zdravotnícke zariadenia si potom za starostlivosť o dieťa v absencii matky účtujú dodatočné poplatky, píše AP.

Nemocnica sťažnosti popiera

Uvedená tvrdenie dôrazne odmietla kežmarská nemocnica, ktorá reagovala s ohľadom na to, že reportáž agentúry AP je domicilovaná práve Kežmarkom. "Je absolútne vylúčené, aby rómske pacientky boli fackované, ako sa tvrdí v reportáži, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ponižované. Naši pacienti nie sú rozlišovaní podľa farby pleti alebo vierovyznania, žiadna segregácia v kežmarskej nemocnici neexistuje. Ide o absurdný výmysel," oznámila hovorkyňa Alžbeta Sivá.

Dodala, že reportáž AP je "nekorektne upravená tak, že odpovede nekorešpondujú s kladenými otázkami".