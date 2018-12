Slováci vydierali homosexuálneho kňaza vo Švajčiarsku sexfotkami: Obrali ho o desaťtisíce

ZÜRICH - Rómsky klan si získal dôveru katolíckeho pastora na dôchodku a pokúsil sa ho vydierať. Dvaja členovia zo Slovenska stoja pred okresným súdom vo Švajčiarsku za to, že sa votreli homosexuálne orientovanému mužovi do priazne a potom sa mu vyhrážali zverejnením kompromitujúcich materiálov. Zakaždým od neho pýtali viac peňazí, až pokým pastorov životný partner neurobil koniec ich "biznisu" a nezavolal políciu.

Podľa denníka Blick 43-ročný Slovák nehanebne zneužil altruizmus katolíckeho pastora z Andelfingenu. Obžaloba tvrdí, že sa všetko začalo nevinne. Kňazovi tvrdil, že naliehavo potrebuje peniaze na ubytovanie, jedlo alebo pre svoju rodinu. Peniaze vraj splatí hneď, ako si nájde prácu, čo sa samozrejme nikdy nestalo. Muža sa mu podarilo presvedčiť k ďalším platbám, pričom sa suma mohla vyšplhať až na 100-tisíc frankov (cca 88.500 eur).

To však nebolo ani zďaleka všetko. Slovák spolu so svojím komplicom nahovoril kňaza, aby uzatvoril zmluvu ku kreditnej karte a oni ju potom využívali na nákup elektroniky, ktorú ďalej predávali. Napokon situácia zašla tak ďaleko, že sa hlavný podvodník spolu s ďalším členom klanu vyhrážal penzionovanému kňazovi v jeho dome a požadoval hotovosť. Keď to obeť odmietla, Slováci tvrdili, že zverejnia sexuálne zábery a informácie o sexuálnom vzťahu medzi spolupáchateľom a pastorom. Vtedy trpezlivosť kňazovho partnera pretiekla a zavolal políciu. Tá mužov zatkla.

Zdroj: Getty Images

Podobne dopadol aj iný dôverčivý muž z regiónu Appenzell, ktorého klan odľahčil o 10-tisíc frankov. Podľa obžaloby sa Slovák dopustil sprenevery, podvodov a pokusu o vydieranie. Prokuratúra požaduje pre hlavného páchateľa trest odňatia slobody v trvaní 40 mesiacov a vypovedanie z krajiny na päť rokov, pre druhého muža žiada 15-mesačnú podmienku a deportáciu. Verdikt má byť známy budúci týždeň.