Musíme obnoviť dôveru občanov v aktérov politickej scény, povedala Merkelová po voľbách

Podľa Steinmeiera by teraz zodpovední z jednotlivých politických strán mali spoločne prediskutovať dôsledky, ktoré z výsledkov bavorských volieb vyplývajú pre spolkovú republiku. Osobne chápe, že verejnosť sleduje volebné výsledky so záujmom, časť s radosťou, časť s obavami. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.

Nemecká spolková kancelárka a predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Angela Merkelová sa chce vo svetle zlého volebného výsledku sesterskej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) v krajinských voľbách intenzívnejšie usilovať o obnovenie stratenej dôvery občanov v aktérov politickej scény a v prácu vládneho kabinetu. Vyplýva to z jej slov na podujatí Spolkového zväzu pre veľkoobchod, zahraničný obchod a služby v Berlíne.

Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Sohn

Podľa Merkelovej slov voľby v Bavorsku ukázali, že ani tie najlepšie ekonomické ukazovatele a plná zamestnanosť nestačili. Dodatočne treba priznať, že v uplynulých 12 mesiacoch sa stratilo mnoho dôvery, pripustila a dodala, že občania očakávajú spoločný postup strán únie CDU/CSU. V nedeľňajších voľbách do 180-členného bavorského krajinského snemu získala CSU 37,2 percenta hlasov, čo je o viac ako 10 percentuálnych bodov menej ako vo voľbách v roku 2013. Vyplýva to z oficiálnych volebných výsledkov zverejnených v pondelok ráno po sčítaní všetkých platných hlasov.

Druhou najúspešnejšou stranou v týchto bavorských voľbách sa stali Zelení, ktorí získali 17,5 percenta hlasov, čím si oproti predchádzajúcim voľbám polepšili o približne desať percent. Ešte pred pravicovo-populistickou Alternatívou pre Nemecko (AfD) sa podľa predbežných konečných výsledkov umiestnil najpravdepodobnejší koaličný partner CSU v budúcej bavorskej krajinskej vláde - zoskupenie Freie Wähler so ziskom 11,6 percenta hlasov.

CSU chce i napriek volebnému neúspechu pokračovať takmer bezo zmien

Doterajšieho krajinského premiéra Markusa Södera nominovalo predsedníctvo Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) v pondelok opäť na funkciu predsedu bavorskej vlády, a to jednohlasne. Platí to i napriek tomu, že v nedeľňajších krajinských voľbách v Bavorsku, bašte CSU, dosiahla strana druhý najhorší volebný výsledok v histórii a prišla o absolútnu väčšinu v Krajinskom sneme (Landtagu) v Mníchove. Informácie priniesol Bavorský rozhlas (BR) i prvý program verejnoprávnej televízie ARD.

Podľa tých istých zdrojov sa špičky CSU súčasne vyslovili za to, aby post šéfky bavorského parlamentu zastávala doterajšia krajinská vicepremiérka Ilse Aignerová. Ďalšou prediskutovanou otázkou bolo personálne obsadenie funkcie šéfa frakcie CSU v krajinskom parlamente, ktorým by mal zostať Thomas Kreuzer. Predseda strany, spolkový minister vnútra Horst Seehofer už skôr naznačil, že nemieni rezignovať, ale pokračovať v spolupráci s Markusom Söderom. Za svoju aktuálnu úlohu považuje prípravu CSU na voľby do Európskeho parlamentu v budúcom roku a na bavorské komunálne voľby v roku 2020. Zároveň netajil, že sa mieni postarať aj o stabilitu "veľkej koalície" v Berlíne.

Zdroj: TASR/Kay Nietfeld/dpa via AP

Na vytvorenie novej bavorskej vlády by sa podľa CSU nemalo čakať pridlho. Už v stredu by sa mali začať sondážne rokovania s predstaviteľmi ďalších politických strán a samotné koaličné rokovania by sa mali rozbehnúť ešte v tomto týždni. Najpravdepodobnejším koaličným partnerom CSU sú Freie Wähler (Slobodní voliči), keďže Söder už v nedeľu večer v reakcii na predbežné volebné výsledky naznačil, že by uprednostnil konzervatívnu koalíciu. Aj líder zoskupenia Freie Wähler Hubert Aiwanger už počas kampane nenechal nikoho na pochybách, že by rád bol súčasťou budúcej koalície, a v nedeľu večer to vystupňoval formuláciou, že čaká na telefonát z CSU.

Pre CSU môžu však rokovania s Freie Wähler priniesť nutnosť bolestivých ústupkov. Na jednej strane je jej postavenie slabšie ako v roku 2008 pri vtedajších rokovaniach s liberálmi z FDP, na strane druhej bude mať za rokovacím stolom podstatne silnejšieho partnera, ktorý je navyše poučený skúsenosťami a chybami liberálov spred desiatich rokov. Aiwanger už naznačil, že by požadoval až do päť krajinských ministerstiev pre nominantov svojho zoskupenia, a má aj ďalšie programové požiadavky, ktoré nie sú kompatibilné s predstavami CSU.