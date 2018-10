Rodina sa viezla na oslavu narodenín: Po havárii limuzíny 20 mŕtvych, aj štyri sestry s manželmi

Allison (vzadu, druhá zľava), Mary (vzadu, tretia zľava), Abby (vpredu, vľavo) a Amy (vpredu, vpravo).

Zdroj: Facebook

NEW YORK - Pri nehode v americkom štáte New York zomrelo v sobotu popoludní 20 ľudí potom, čo limuzína narazila do zaparkovaného auta. Podľa miestnych úradov ide o najhoršiu dopravnú nehodu v USA za takmer desať rokov. Všetkých osemnásť osôb v limuzíne, ktoré smerovali na oslavu narodenín, je mŕtvych. Boli medzi nimi aj štyri sestry a ich manželia. Deti prišli v jedinom okamihu o milujúcich rodičov.