Otrasné detaily nehody limuzíny s 20 obeťami: Strašidelný stav auta, majiteľ informátorom FBI

NEW YORK - V sobotu popoludní došlo v meste Schoharie, ktoré leží 270 kilometrov severne od New Yorku, k strašnej nehode limuzíny. Zahynulo pri nej všetkých 17 pasažierov, vodič aj dvaja chodci. V aute sa nachádzali účastníci narodeninovej oslavy, vrátane štyroch žien a ich manželov. Guvernér štátu New York Andrew Cuomo v pondelok oznámil nové skutočnosti. Vozidlo za posledný mesiac neprešlo technickou kontrolou, a nemalo teda na ceste čo robiť. Šofér podľa jeho názoru nemal ani príslušné vodičské oprávnenie. Najavo vyšlo aj to, že majiteľ autopožičovne v minulosti pracoval ako informátor pre FBI.

Nehoda sa stala v sobotu popoludní miestneho času v asi trojtisícovom mestečku Schoharie. Polícia uviedla, že vodič limuzíny nezastavil na križovatke, kde bola značka stop, a narazil do SUV zaparkovaného pred obchodom-kaviarňou. Prečo vodič na stopke nezastavil, zatiaľ nie je jasné, polícia príčinu vyšetruje.

Obeťami sa stali štyri sestry - Abigail Jacksonová, Mary Dysonová, Allison Kingová, Amy Steenburgová a ich manželia. Rodina sa pritom viezla práve na oslavu 30. narodenín najmladšej zo sestier Amy. Abby Jacksonová s manželom Adamom mali dve deti. Amy a jej manžel Axel (29) sa zosobášili iba v júni tohto roka. Pri nehode mal prísť o život aj Axelov brat Rich.

Zdroj: SITA/AP/Hans Pennink

Rodina potvrdila smrť aj manželov Erin (34) a Shanea (30) McGowanovcov, ktorí sa taktiež brali iba tento rok. V aute zahynul aj Erinin bratranec Patrick Cushing. Podľa Washington Post si chcela oslavujúca spoločnosť požičať mikrobus, ale ukázalo sa, že sa pokazil, a tak im bola ako náhrada poslaná limuzína Ford Excursion, ročník výroby 2001. Znepokojená Erin údajne svojej sestre napísala správu, že auto je v hroznom stave. Po 20 minútach od správy bola celá posádka vozidla mŕtva.

Zdroj: Facebook

Za volantom sedel 53-ročný Scott Lisinicchia, jeden z dvoch vodičov, ktorý pracoval pre spoločnosť Prestige Limousines. Jeho nevlastný syn Cicero Richards (27) sa pre New York Daily News vyjadril, že sa v osudný deň zdráhal sadnúť do auta a povedal mu, že už túto prácu nechce robiť. Mladík dodal, že štyri vozidlá, ktoré patrili do flotily autopožičovne neprešli v roku 2016 kontrolou. Označil ich dokonca za kusy šrotu.

Zdroj: Facebook

Vyšetrovatelia podľa CNN zisťujú aj to, či mohla mať na nehode podiel skutočnosť, že limuzína bola pôvodne športovo-užitkovým vozidlom (SUV), ktorý bol na limuzínu neskôr upravený. To mohlo mať podľa expertov vplyv na bezpečnosť auta. Nie je isté ani to, či všetky sedadlá mali k dispozícii bezpečnostné pásy a či bola posádka pripútaná.

Zdroj: Facebook

Majiteľom autopožičovne je pakistanský prisťahovalec Shahed Hussain, ktorý sa však momentálne nenachádza v USA, ale práve v Pakistane. Pre orgány činné v trestnom konaní nie je žiadnym nováčikom. V 90-tych rokoch mal na krku podvod, keď bral úplatky od potencionálnych vodičov za to, aby prešli vodičskými skúškami. FBI ho zatkla, ale namiesto toho, aby ho obvinila, urobila z neho svojho informátora. Infiltroval sa do miestnych mešít, čo viedlo k zatknutiu štyroch mužov, ktorí plánovali bombový útok na židovské centrum a synagógu v New Yorku. Za svoje služby dostal dobre zaplatené.

Guvernér Andrew Cuomo sa vyjadril, že štát plánuje spoločnosť Prestige Limousines počas vyšetrovania zavrieť a majiteľa varoval, že môže dôjsť k právnym následkom.