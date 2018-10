Vážna nehoda pri americkom Austine: Zomreli mladiství, dieťa v nemocnici

Nehoda sa stala v nedeľu v Bastrop County, keď pikap narazil v daždi do iného automobilu. Barrera vyhlásila, že pikap neprispôsobil rýchlosť dažďu a narazil do sedanu, v ktorom zahynuli vodič a traja pasažieri. Ďalšie dieťa z auta utrpelo vážne zranenia a v kritickom stave ho letecky transportovali do nemocnice. Vek ani mená obetí zatiaľ nezverejnili. Vinník z pikapu je v nemocnici v stabilizovanom stave.