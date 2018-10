Bankár sa zmenil na Robina Hooda: Neuveríte, čo urobil s účtami klientov a ušiel väzeniu

Päťdesiatnik, ktorý riadil pobočku banky v mestečku Forni di Sopra vo Friulských Dolomitoch, bol po zistení, že na kontách chýba takmer milión eur, prepustený a popri podmienečnom treste mu súd pozastavil právo nakladať s domom. "Riaditeľ miestnej banky v mestečku nie je ako ostatní obyvatelia. Je to boh, ktorý slovami" áno "a" nie "môže zmeniť život človeka navždy," opísal jeho postavenie denník La Stampa.

"Tie peniaze by som im vrátil," tvrdí Baschiera, ktorý svoj čin neľutuje. Považuje ho za vzburu proti "systému, ktorý penzistom dáva len nevyhnutné minimum a mladým zhola nič". Z toho dôvodu sa rozhodol nastoliť "spravodlivosť" podľa seba.

"Keď to prasklo, zatelefonoval som všetkým, ktorých som obral, a vysvetlil im, prečo som to urobil," spomína podľa talianskych médií svojrázny bankár. "Chcel tak pomôcť tým majiteľom účtov, ktorí nespĺňali podmienky na úver," vysvetľuje jeho právny zástupca Roberto Mete.

Keď si niekto z mesta chcel vziať úver a nespĺňal podmienky, Baschiera mu na účet "pridal" peniaze, aby si dotyčný pôžičku vziať mohol. Vďační klienti sa mu zakaždým zaviazali, že peniaze vrátia, akonáhle to pôjde. Niektorí ale svoj sľub nesplnili. "Vytvoril taký tieňový systém financovania," konštatuje Mete. "Má za to, že znovu by to neurobil. Bol presvedčený, že môže ľuďom pomôcť. Ale nakoniec stratil prácu a dom," zhŕňa právny zástupca.