Turista na dovolenke zašiel do čajovne: Zaplatil za to tisíce eur, pozor na tento PODVOD!

PEKING - Cestovateľ Lawrence Andrews sa potuloval ulicami Pekingu, keď zamieril do miestnej čajovne, aby si kúpil niečo pod zub. Netušil však, že za to draho zaplatí. A to doslova. Po príchode domov totiž zistil, že mu podnik zaúčtoval v prepočte vyše 5600 eur za zážitok.

Andrews je najnovšou obeťou jednej z najznámejších turistických pascí v Pekingu, nazývanej aj ako "čajovňa podvodu". Počas návštevy Zakázaného mesta navštívil miestnu čajovňu. Neskôr zistil, že mu prostredníctvom jeho bankomatovej karty American Express zaúčtovala poplatok vo výške viac ako 5600 eur. "Hoci ma American Expres ubezpečoval, že ma pred takýmito podvodmi uchráni, neurobil to. Potrebujem pomoc!" obrátil sa mladík na organizáciu spotrebiteľských práv Elliott.org.

Zdroj: Getty Images

Lawrence si pamätá, že na jeho účte bola pred vstupom do čajovne suma tristo eur. Tvrdí, že mu v hlave zaznel alarm až po tom, ako o niečo neskôr dostal druhý účet. Napriek podozreniu podpísal oba účty a vyžiadal si ich kópie. "Dámy v čajovni mi povedali, že mi nemôžu dať kópie. Vtedy som si uvedomil, že som sa chytil do turistickej pasce," opisuje svoje problémy.

Po návrate domov skontroloval svoj účet a zistil nepríjemnú skutočnosť, že za zážitok v čajovni zaplatil 5600 eur. Prípad dal okamžite na súd. O mesiac neskôr ho informovali, že súd prehral, a tak podal odvolanie, ktoré bolo ale napokon tiež zamietnuté. "Nie je predsa možné, aby človek minul v obyčajnej čajovni vyše 5000 eur. Ten obchodník je podvodník. Celý poplatok je podvod," opísal svoje pocity znechutený turista.

Zdroj: Getty Images

Dôvod, prečo sa preňho súdne konanie neskončilo dobre, spočíva v účtoch. Čajovňa mu poskytla dva doklady, ktoré Andrews podpísal. Preto bolo rozhodnuté, že zodpovedá za celú finančnú čiastku. "Počínajúc pol štvrtou poobede môžete vidieť mechanizmus, akým táto čajovňa zavádza ľudí. Typicky to začína priateľskou konverzáciou ‚cestovateľa‘ a jeho obete. Tento ‚cestovateľ‘, teda podvodník, je zvyčajne atraktívna mladá žena, ktorá bola vyslaná, aby vyhľadávala nič netušiacich turistov a naviedla ich do podniku. V podniku svoju obeť usadia do súkromnej miestnosti a schválne nehovoria o cenách. Čoskoro hostiteľka prinesie malé občerstvenie a množstvo čajov, ktoré môže zákazník skúsiť. No a na konci na neho čaká prekvapenie v podobe astronomického účtu," približuje zamestnankyňa Elliot.org Michelle Couch-Friedmanová nekalé praktiky čajovne.

Zdroj: Getty Images

Andrews podľa nej zďaleka nie je prvou obeťou čajovne v Pekingu. Turista Simon Khin si počas návštevy kávovej plantáže na Bali kúpil balenie kávy za 57 eur. Keď sa vrátil domov, zistil, že na účte mu chýba vyše 5000 eur. Elliott.org mu pomohla získať peniaze späť po tom, ako našli kópiu účtu. Na kópii boli po podpísaní účtu Khinom dopísané ďalšie nuly za konečnou sumou. Kauza sa napokon skončila dobre aj pre Lawrenca, ktorý vďaka Couch-Friedmanovej dostal svoje peniaze späť.