Dovolenkový horor na pláži: Pár na padáku sa zamotal do elektrického vedenia, VIDEO hrôzy

MOSKVA - Mladý ruský pár, ktorý dovolenkoval v letovisku Dzhubga pri Čiernom mori, skončil s vážnymi zraneniami v nemocnici po tom, čo si chcel vyskúšať miestnu atrakciu. Ich padák sa zamotal do káblov, ktoré boli pod napätím a obidvoch "kopla" elektrina. Ich nočnej more sa na pláži prizerali zhrození svedkovia. Iba 21-ročná žena utrpela okrem elektrického šoku aj niekoľko škrabancov, horšie je na tom jej priateľ, ktorý má niekoľko zlomenín a po zásahu elektrinou bojuje v nemocnici o život.

Nechať sa vyniesť do výšky na padáku upevnenom lanom o loď a potom sa dívať na piesočnatú pláž a šíre more pod vami môže byť naozaj nezabudnuteľný zážitok, ale nesie so sebou aj určité riziko.

Ruská dvojica mala smolu. Ich padák sa zamotal do elektrických káblov a dostala poriadny zásah. Potom sa už len nekontrolovateľne zrútila na pláž, kde k nej pribehli ostatní ľudia a snažili sa jej pomôcť.

Podľa ruských správ prevádzkovateľ (44) atrakcie krátko po incidente ušiel a pátra po ňom polícia. Miestni obyvatelia tvrdili, že v čase, keď riadil loď, bol opitý. Polícia však túto informáciu nepotvrdila.

Mená zranenej ženy a muža nie sú známe. Išlo o turistov z regiónu Orjol v centrálnom Rusku a previezli ich do nemocnice v Tuapse. V prípade bolo začaté trestné stíhanie.