Tínedžerka (†17) urobila radikálnu chybu: Načiahla sa za mobilom a prišla si po ňu smrť

K tragédii došlo 13. novembra vo večerných hodinách. Telefón bol pripojený v kúpeľni do steny starou nabíjačkou s pokazeným káblom. Akýkoľvek kontakt s vodou bol extrémne nebezpečný. Pre potvrdenie príčiny smrti sa uskutoční pitva.

Spoločnosť, ktorá prenajíma budovu, uviedla, že v júni urobila každoročnú údržbu. Jej hovorca povedal, že v dome sa používa elektrická inštalácia v súlade s predpismi.

"Ak telefón padne do vody a je zapojený do zásuvky, hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom. A keby bol kábel odhalený, prúd by šiel priamo do vody," vyjadril sa miestny elektrikár pre tamojšie médiá.

Značka, model smartfónu a nabíjačky neboli zverejnené.