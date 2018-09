Mrazivé detaily nešťastnej smrti v Hurgade: FOTO Dcéru v nemocnici odstrčili, matka jej zomrela pred očami!

O tragickej smrti britskej turistky v egyptskej Hurgade sme vás informovali v pondelok. Janice Bowlesová († 58) si užívala so svojou dcérou Hannah Barcroftovou (38) letnú dovolenku. Ženy si chceli dopriať trochu dobrodružstva, a preto sa rozhodli, že vyskúšajú adrenalínovú jazdu na nafukovacom banáne. Žiaľ, vodná atrakcia sa na mori nešťastne prevrátila a Janice sa utopila.

Janice Bowlesová († 58) Zdroj: FB/Janice Bowles

Hannah si spomína, ako sa odrazu ocitla pod vodou a keď sa jej podarilo vynoriť, lapala po dychu. Okamžite začala plávať smerom k svojej matke. „Keď som sa k nej dostala, hovorila: Nemôžem dýchať, nemôžem dýchať. Volala som o pomoc: Moja matka, moja matka,“ opísala životnú tragédiu s tým, že počas toho veľmi plakala a kričala.

Hannah Barcroftová (38) Zdroj: Hannah Barcroft

Hannah svoju matku niekoľko minút zvierala v náručí a snažila sa ju udržať nad hladinou. Po chvíli k nim priplávala loď, aby ich previezla do prístavu. Zo súše boli následne prevezené do najbližšej nemocnice. „Držala som ju za ruku a hovorila jej: Mami, prosím, preber sa,“ spomína otrasená dcéra.

Keď konečne dorazili do nemocnice, Hannah čelila neľudskému prístupu. „Povedala som, že potrebujem byť so svojou matkou, ale oni mi povedali: Pas, poistenie. Keď som im ich odovzdala, tak mi dali 5 minút, aby som sa s ňou rozlúčila,“ povedala Britka. „Odstrčili ma od jej tela a povedali mi: Dosť času, dosť času. Na to som hlesla: Nie, to je moja matka,“ doplnila.

Čítajte aj: Ďalšia smrť v Hurghade: Matku zabila vodná atrakcia, dcéra videla tú hrôzu na vlastné oči!

„Počul som, ako jej dcéra kričala, pretože videla, že s matkou to je vážne. Vykonávali masáž srdca, ale nikto neskúsil umelé dýchanie. Kričal som, nech jej uvoľnia dýchacie cesty, ale odstrčili ma preč,“ povedal pre britský denník očitý svedok o pokuse oživiť ženu.

Hovorca britskej cestovnej kancelárie Thomas Cook úmrtie ich klientky potvrdil. „Bohužiaľ, jedna naša klientka zomrela uplynulý týždeň na výlete v Egypte. Rodine chceme vyjadriť najhlbšiu sústrasť. Urobíme všetko preto, aby sme im v týchto ťažkých chvíľach pomohli,“ uviedol hovorca.

K úmrtiu britskej turistky došlo zhruba týždeň po smrti britského manželského páru, ktorý zomrel v tamojšom luxusnom hoteli Steigenberger Aqua Magic. Išlo o Johna a Susan Cooperovcov, ktorí taktiež vycestovali cez kanceláriu Thomas Cook.